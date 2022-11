John Kerry enviat nord-americà per al canvi climàtic

L'enviat nord-americà per al canvi climàtic , John Kerry , ho va reconèixer implícitament en una conferència de premsa, quan li van preguntar per l'actitud d'" uns quants països " que podrien estar reclamant que desaparegui la referència a 1,5 graus al comunicat final.

Kerry va afirmar: "Hi ha pocs països (però insisteixo que són pocs) que han manifestat la qüestió de no esmentar aquesta o una altra paraula. Però el llenguatge adoptat a Glasgow hi és. I Egipte no pretén ser el país de la 'retirada' respecte al que acordem a Glasgow ”, va assenyalar.

El mateix secretari general de l' ONU , António Guterres , va advertir a l'avantsala de la COP27 que la meta d'un augment màxim de temperatures d'1,5 graus "està en cures intensives".