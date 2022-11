Pèrdues i danys és com es denomina la negociació per compensar països en desenvolupament víctimes del canvi climàtic causat per les emissions contaminants de les quals gairebé no han estat responsables.

Les negociacions sobre aquest tema van entrar per primera vegada a la COP27 que se celebra a Xarm al-Xeikh i sembla que són un dels punts de fricció més grans entre dos grups de països, els que exigeixen que es creï un fons independent destinat a aquest assumpte i els que recolzen emprar altres mecanismes ja existents per costejar aquestes reparacions. Els països en desenvolupament donen suport a la primera opció, els més desenvolupats la segona.