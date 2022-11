#COP27 Adéu a l'acord: les ONG contemplen allunyar-se i demanen responsabilitat als grans contaminants|@EP

La coalició internacional d' ONG 350.org espera amb resignació la publicació d'un nou esborrany que tracti d'apropar postures davant l'actual manca d'acord que en aquests moments sembla més lluny que mai a la Cimera del Clima d'Egipte . els negociadors dels països, en particular als grans contaminants històrics, que prenguin nota del risc d'acabar sense acord i es replantegin el missatge que volen que es desprengui aquesta cita internacional.

Després de dues setmanes de negociacions a la XXVII Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU que havia d'haver acabat aquest divendres i que afronta la primera jornada addicional, a les primeres hores d'aquest dissabte, la delegació de la UE ha amenaçat d'abandonar Egipte davant la possibilitat d'un "mal acord".

"Estem a la pròrroga. La UE està unida en la nostra ambició d'avançar i construir sobre el que acordem a Glasgow. El nostre missatge als socis és clar: no podem acceptar que els 1,5 graus morin aquí, avui", ha alertat el vicepresident del Pacte Verd Europeu , Frans Timmermans .

Així, la coalició 350.org alerta que la COP27 penja d'un fil en aquestes hores finals en què un acord sembla "poc probable".

A més, en roda de premsa a Xarm-El-Sheikh aquest dissabte, ha criticat que tot i que aquesta sigui una COP celebrada a l'Àfrica , la Presidència Egípcia ha ignorat "en gran mesura" les veus de tota la regió que exigeix un fons per a finançament de pèrdues i danys i eliminació gradual dels combustibles fòssils.

Per a la portaveu de 350.org Zeina Khalil , en aquest temps extra a la COP27 el missatge és "clar": "No ens podem permetre un mal negoci. El món que ens envolta està en flames, no podem endarrerir la implementació de 1,5 ° C".

A més, denuncia que l'esborrany de l'acord retrocedeix en els compromisos per eliminar gradualment els combustibles fòssils, que és necessari per mantenir viu l'objectiu de limitar l'increment de temperatura global a 1,5ºC. "El lobby dels combustibles fòssils està donant forma al tracte aquí i no ens podem permetre això", ha apuntat.

Així, ha cridat la Presidència egípcia i les parts negociadores a anteposar la salut de les persones, el futur i el planeta als guanys de les empreses de combustibles fòssils.

Per part seva, des d' Oil Change International, David Tong ha alertat que la negociació està "a punt d'un trencament encara més que en altres anys". "Encara no hem vist el text i segons entenem, no se'ls ha lliurat una còpia del text a les parts, se'ls ha mostrat el text", denuncia l'observador que reconeix que s'estan escoltant "coses contradictòries" sobre el que diu text i que, en tot cas, el que escolten és “profundament preocupant”.

En la mateixa línia, des de Fridays For Future Uganda, Paciència Nabukulu , ha recordat que fa anys els països rics van prometre 100.000 milions de dòlars anuals als països més vulnerables als impactes climàtics, però aquesta quantitat encara no ha estat lliurada.

"Encara hi ha una oportunitat perquè els líders mundials demostrin que es preocupen, que tenen cor i que tenen humanitat. Haurien de demostrar que els importa mostrant-nos els diners i complint les promeses que van fer fa anys. Haurien d'eliminar els combustibles fòssils", considera.



Mentrestant, el portaveu de Stop Eacop, Omar Elmawi , ha lamentat que després de dues setmanes a Sharm-El-Sheikh els governs "han defraudat i les empreses de combustibles fòssils han traït". Tot i que avisa que mentre aquesta conferència de les parts té una durada de dues setmanes a l'any, les ONG continuaran organitzant-se i mobilitzant-se més enllà de la COP27 durant les 50 setmanes restants de l'any a favor de la justícia climàtica.

A la mateixa roda de premsa, el professor de Ciències del Canvi Global, University College London, Simon Lewis , ha subratllat que la física brutal del canvi climàtic mostra que si es posa més CO2 a l'atmosfera es produiran més impactes climàtics.

"Els impactes climàtics només començaran a estabilitzar-se en el seu pitjor nivell quan reduïm les emissions a zero. Així que no hi podria haver una direcció més clara de la ciència sobre la necessitat de retallades ràpides i immediates de les emissions de carbó, petroli i gas. Estem fallant en això a la COP27 en aquest moment", ha postil·lat.

També en roda de premsa aquest dissabte a Egipte , des de Climate Action Network, el director d'Estratègia Política Global, Harjeet S

D'aquesta manera, el director de Powershift Àfrica, Mohammed Adow, ha lamentat que Àfrica tenia "altes expectatives" que aquesta COP2 cobrís les prioritats del continent i d'altres països vulnerables. Igualment, ha exigit justícia climàtica en aquest procés davant de les conseqüències dels danys provocats pel canvi climàtic que són "resultat dels emissors històrics".

Alhora, ha urgit que s'estableixi aquí a Egipte un mecanisme de pèrdues i danys que estigui llest en els propers dos anys. "Les negociacions estaven molt a prop d'acordar un fons de pèrdues i danys i com a resultat d'això veiem que un dels majors contaminants ingh, ha denunciat que tot i estar fora de temps a la COP27 se segueix veient el mateix conte, el mateix guió i la mateixa estratègia que es repeteix i ha assegurat que les ONG seguiran lluitant per aconseguir justícia climàtica. aquest fons atès que els Vint-i-set són "un dels majors causants del canvi climàtic".

D'altra banda, ha instat a no rebaixar l'ambició de l'1,5 ºC i que es mantingui l'abandonament dels combustibles fòssils. "No hi ha progrés respecte a l'aconseguit l'any passat a Glasgow ", ha lamentat, alhora que ha acusat "especialment" els Estats Units i la UE de "trencar" la solidaritat a Xarm-El-Sheikh .

Finalment, el Director Internacional de Diplomàcia Climàtica de CAN-Canadà, Eddy Pérez , ha afirmat que aquesta COP necessita enviar el missatge que aquest és el moment per als països en desenvolupament. “Hi ha molt de soroll, textos i dinàmiques.

El fet és que els Estats Units no volen aquest fons de pèrdues i danys", ha acusat, alhora que ha demanat a altres països com Canadà o Austràlia a no seguir els Estats Units en aquestes hores finals perquè, segons la seva opinió, són "els els que frenen el procés de l'ambició i d'aconseguir un mecanisme de pèrdues i danys.