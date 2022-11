#COP27 L'acord arrenca d'un fil: Alemanya prefereix que la Cimera fracassi abans que "rebaixar metes" |@EP

La ministra alemanya de Relacions Exteriors , Annalena Baerbock , prefereix que la XXVII Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU "fracasés a rebaixar metes".

Així, s'ha mostrat contundent, en línia amb el vicepresident del Pacte Verd Europeu , Frans Timmermans , que aquest dissabte al matí ha avisat que la UE estava disposada a marxar d' Egipte sense un acord, abans que rebaixar l'ambició climàtica.

"No acceptarem cap proposta que faci retrocedir l'objectiu d'1,5 graus", va comentar Baerbock respecte al límit a l'augment de la temperatura global, segons informa DPA , on ha afegit que tampoc està disposada a retrocessos que posin en dubte les llibertats de les generacions futures.

El 2015, els Estats que van negociar l' Acord de París van acordar limitar l'escalfament global en tant que sigui possible a 1,5 graus centígrads respecte de l'època preindustrial.

Tot i això, el món ja s'ha escalfat 1,1 graus i Alemanya fins i tot més. Els científics han alertat que sobrepassar la marca d'1,5 graus augmenta significativament el risc de desencadenar els anomenats punts d'inflexió al sistema climàtic i, per tant, reaccions en cadena incontrolables.

Baerbock va afirmar que l'escalfament global i les seves conseqüències, com la freqüència més gran de sequeres, tempestes i inundacions, ja està portant molts dels països més vulnerables a la vora del col·lapse, i que necessiten ajuda.

No som a Egipte només "per produir paper", ha dit, "sinó que som aquí per mantenir viu l'objectiu d'1,5 graus". "Si altres aquí volen enterrar el camí dels 1,5 graus, llavors diem clarament: no seguirem amb això", va afegir.

La COP27 de Sharm-El-Sheik havia d'haver acabat aquest divendres després de dues setmanes de negociacions, però els delegats de gairebé 200 països que hi participen segueixen negociant davant la falta d'acord. "Totes les parts estan igual d'insatisfetes", va admetre aquest dissabte a primera hora del matí el president de la COP, Sameh Shoukry .

Shoukry va preferir eludir el possible fracàs si, per exemple, alguns països abandonen les negociacions per uns compromisos climàtics massa febles. "Cada part té ple dret a unir-se o no a un consens", va assegurar.

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic d'Espanya, Teresa Ribera , ha carregat contra Shoukry perquè "mai no s'ha donat una situació així". "No ens hem trobat mai amb una Presidència que estigués propugnant una contenció de l'avenç en la lluita contra el canvi climàtic", ha criticat.