Espanya escala 11 llocs al rànquing d'acció climàtica que integren 59 països i la UE

L'índex de comportament climàtic avalua 59 països i la Unió Europea , que junts generen més del 90% de les emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle. A partir de criteris estandarditzats, analitza quatre categories, amb 14 indicadors: emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (que representa el 40% de la puntuació general), energia renovable (20%), ús d'energia (20%) i política climàtica ( 20%). La secció de política climàtica avalua el progrés dels països en l'aplicació de les polítiques que treballen per assolir els objectius de l'Acord de París.

Pel que fa a països que lideren el rànquing de millor comportament en la seva acció climàtica trobem Dinamarca, Suècia i Xile . El país líder actual en la mitigació del canvi climàtic continua sent Dinamarca . Com l'any anterior, la seva actuació convenç gairebé totes les categories individuals de l'índex. Dinamarca és l'únic país amb una política climàtica internacional que obté una nota "molt alta".

Tot i això, malgrat adoptar polítiques com un impost al CO2 , encara no està en camí de complir el seu objectiu de reducció d'emissions del 50% per al 2025 (en comparació amb els nivells de 1990). Per arribar a un dels tres primers llocs, el govern entrant ha de millorar l'exercici de Dinamarca en eficiència energètica.

Xile també és un dels líders de l'índex d'aquest any: puja tres posicions fins al sisè lloc i es manté entre els països d'alt exercici. Chil e va adoptar una llei marc de canvi climàtic aquest any que inclou el compromís d'assolir zero emissions netes per al 2050, incloses polítiques per implementar aquest objectiu.

Per la seva banda, Espanya ha escalat en un any onze posicions i s'ha ubicat al lloc 23. En l'àmbit de política climàtica ha ocupat el 17 lloc, en renovables el 30, en l'ús d'energia 21 i en emicions de gasos hivernacle s'ha posicionat al lloc 21. Espanya va aprovar el 2021 la Llei de Canvi climàtic i Transició Energètica , pel qual es compromet a reduir les emissions en un 23% per al 2030. La llei té també com a objectiu augmentar l'ús de les energies renovables per al consum final de lenergia en un 42% per al 2030.

Després del trio que encapçala hi ha el Marroc, l'Índia i Estònia. El Marroc ha escalat un lloc fins al 7 i l'Índia del deu al vuit. Tots dos països tenen bons resultats i s'acosten als tres primers països.

Per contra, la Xina no compta amb un bon posicionament en aquest índex i ha baixat 13 esglaons, fins a situar-se al 51. Això denota que no ha aconseguit frenar l'augment de les emissions i revertir la tendència. Si bé el país ha mostrat un fort desenvolupament en energies renovables, també ha invertit en noves centrals elèctriques de carbó altament contaminants.

Per la seva banda, els Estats Units també es posiciona al mateix temps amb la Xina , ocupant el lloc 52. Tot i que Biden ha anunciat molts objectius i polítiques per combatre la crisi climàtica, encara la proporció d'energia renovable per càpita es qualifiquen molt baixos.

Per la seva banda, els països amb pitjor exercici en la classificació general són Iran, Aràbia Saudita i Kazakhstan . Tots tres països són particularment febles en energies renovables i depenen en gran mesura del petroli.

Aràbia Saudita és el país amb les emissions de gasos més grans d'efecte hivernacle per càpita entre les nacions del G20.

La classificació d' Austràlia millora aquest any: puja quatre llocs fins al lloc 55. Tot i el progrés, de moment es manté entre els països amb molt baix rendiment. Les polítiques climàtiques i l'acompliment d' Austràlia han fluctuat arran de les eleccions federals el maig del 2022.

Tot i això, la qualificació ha millorat significativament en comparació dels anys anteriors, quan Austràlia va ocupar l'últim lloc en política climàtica.