#COP27 Podem celebra l'acord final però veu "escasos" avenços en altres qüestions clau

El diputat d'Unidas Podemos i coordinador d'Alianza Verde , Juantxo López d'Uralde , ha celebrat que finalment la matinada passada s'hagi aconseguit un acord a la COP27 per crear un fons per finançar les pèrdues i danys als països més afectats pel canvi climàtic. , però considera que en altres qüestions clau els avenços han estat "escassos" i per això ha exigit "més ambició" i accelerar l'eliminació dels combustibles fòssils.

Aquesta matinada, després de dues setmanes de negociacions, la XXVII Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU ha aconseguit tancar un acord després d'una jornada de molta tensió en què les posicions oposades van estar a punt que la Cimera tancada sense un document final consensuat.

Per això, Alianza Verde celebra que finalment la COP27 de Sharm-El-Sheikh no hagi acabat en una "ruptura", cap a la qual semblava precipitar-se les últimes hores, i que hagi culminat amb un acord aquesta matinada.

Entre les qüestions que també van estar en dubte els dies finals de la Cimera, finalment s'ha aconseguit mantenir l'objectiu de limitar l'increment global de temperatura en 1,5ºC i això, per a López d'Uralde, ha d'"obligar a accelerar les mesures per a reduir emissions", ja que la Nacions Unides reconeix que amb els compromisos actuals s'està molt lluny de complir aquest objectiu.

"Aquesta COP27 ha suposat, per fi, un pas endavant en justícia climàtica en adoptar-se un fons per a pèrdues i danys causats pel canvi climàtic als països més vulnerables", ha manifestat Alianza Verde en un comunicat remès a Europa Press.

En concret, López d'Uralde ha celebrat que "per fi" es materialitza aquest avenç en justícia climàtica, que feia anys que es reclamava per part dels que més pateixen l'emergència climàtica, i que no havia aconseguit tirar endavant pel bloqueig dels que més contribueixen a ella. "Ara, el que necessitem és que no hi hagi retards a definir com es finançarà ia implementar", destaca.

Tot i això, considera que els progressos en aquesta Cimera d'Egipte han estat "escasos" ja que s'ha tornat a perdre l'oportunitat d'abordar substancialment l'arrel del problema, que és la reducció massiva de les emissions, i de posar fi a l'era dels combustibles fòssils.

Per a López d'Uralde cal un procés multilateral en què estiguin involucrats "tots els països", però considera que l'acord final d' Egipte no pot fer oblidar que cal multiplicar els esforços per reduir les emissions.

"Cal avançar molt més ràpid i amb més ambició: simplement no retrocedir no és suficient. És urgent reduir fins a eliminar la nostra dependència dels combustibles fòssils si volem complir aquest objectiu de mantenir-nos per sota dels 1,5 ºC d'augment de temperatures ", ha postil·lat.