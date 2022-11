#COP27 Les ONG denuncien l'acord final perquè promouen expansió de combustibles fòssils|@EP

La coalició internacional d'ONG aglutinada al moviment 350.org ha denunciat que els resultats de la XXVII Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU que ha acabat aquesta matinada a Egipte "aplanen el camí per a l'expansió contínua de els combustibles fòssils i l'augment dels impactes climàtics”, cosa que amenaça els resultats del fons per a pèrdues i danys.

Per a 350.org, aquesta seria la ' COP de la implementació' però les fortes influències de la indústria dels combustibles fòssils, sumades al paper de la Presidència egípcia, dels Estats Units , la UE, la Xina , els països del Golf i del Japó “no s'ha aconseguit complir”.

Així, considera que encara que el text final de la COP27 fa referència a la ciència i reafirma l'objectiu de 1,5ºC i inclou llenguatge sobre energia renovable i transició justa, a l'hora de la veritat continua soscavant els avenços contra el canvi climàtic al no incloure l'eliminació justa i equitativa de tots els combustibles fòssils.

Tot i que reconeix que és un "avenç significatiu" que els països rics hagin reconegut la necessitat de crear un fons de resposta a pèrdues i danys per als països en desenvolupament.

"Aquest és un testimoni del lideratge dels països afectats i la societat civil, que s'han mantingut ferms en aquest tema crític de la justícia climàtica", defensa, tot i que adverteix que la manca d'un llenguatge crític per eliminar gradualment els combustibles fòssils amenaça "aquests èxits" atès que el seu ús continu impulsarà encara més el canvi climàtic i provocarà més pèrdues i danys.

Per a 350.org són bons els avenços fora del marc de l' ONU anunciats per països com Kenya, Fiji, Tuvalu i Xile , que mostren compromisos amb l'eliminació gradual dels combustibles fòssils en convertir-se en amics de Beyond Oil and Gas Alliance . També ha destacat el paper de Colòmbia , que ha mostrat també lideratge i voluntat política en demanar finançament per a una transició energètica justa i el president electe del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , ha anunciat el retorn del seu país a les negociacions climàtiques.

En la seva anàlisi dels resultats de la Cimera del Clima , elogia així mateix que activistes de tot el món van reafirmar que la crisi climàtica és un problema de drets humans. Així, celebra que han treballat junts indígenes, comunitats de primera línia, grups de gènere i de dones, xarxes de persones amb discapacitat i activistes de drets humans de tot el món, per deixar clar que la “justícia climàtica i ambiental no és possible sense justícia social".

"El moviment climàtic global seguirà prenent la davantera: explicant històries de resiliència, exposant les mentides de la indústria dels combustibles fòssils i lluitant per solucions reals, justes i accessibles", pronostica.

La directora executiva de 350.org, May Boeve , ha declarat que "no queda temps per a canvis incrementals, cada fracció de grau importa".

"Necessitàvem una eliminació ràpida, justa i equitativa dels combustibles fòssils, i la COP , una vegada més, no ho ha aconseguit. Els avenços en pèrdues i danys són testimoni de l'increïble treball de la societat civil dels països més afectats. Però sense una eliminació gradual dels combustibles fòssils, estem posant el món en el camí de més pèrdues i danys. Aquí és on la COP ha fallat", ha postil·lat.

Tot i això, ha assegurat que la COP "no és el joc, és el marcador" i assegura que les crides per incloure l'eliminació gradual dels combustibles fòssils "mai han estat tan forts".

Així, valora que el progrés real en aquesta agenda està passant al món real, a mesura que les persones prenen els carrers, s'organitzen per aturar nous projectes de combustibles fòssils, litiguen contra la indústria dels combustibles fòssils i es mobilitzen per solucions renovables . "No estem derrotats, i mai no serem derrotats", conclou.