Imatge del vídeo filmat per Ray Santilli de la suposada autòpsia realitzada a un dels cossos d'alienígenes capturats després de l'incident Roswell

Ja s'han complert 75 anys del cas Roswell . El 8 de juliol de 1947, la notícia va aparèixer a la portada del diari local Roswell Daily Record. Els encarregats de la redacció el van titular de la manera següent: “Militars van capturar restes d'un plat volador”. Aquest va ser el punt de partida d?una història de misteris, vida alienígena, fabulacions, teories conspiratives, desmentides, recreacions i arxius classificats.

Tot va començar sis dies abans. Tal com explica Infobae , El 2 de juliol a la seva granja de Roswell , un petit poble del desert de Nova Mèxic , William Mac Brazel anava amb el seu fill petit a la trobada del ramat d'ovelles, però al camí va trobar, sobre la gespa i la terra, restes de paper d'alumini, unes tires que semblaven de cautxú, cartró, algunes peces amarrades amb teles adhesives amb flors acolorides dibuixades i unes varetes primes de fusta.

Va trigar uns dies a informar la troballa a George Wilcox, el xèrif del poble . Aquest només va continuar la cadena. Va intuir que era un assumpte massa gran per a ell. I ho va transferir a les autoritats militars més properes. Jesse Marcel, un militar d'un rang mitjà, va anar fins a la propietat del granger i va recollir el que havia caigut per ser estudiat. No estava sol: l?acompanyaven dos agents del servei secret. Però després va passar això de la tapa del diari. Un general havia reconegut que eren restes duna nau espacial.

L'endemà el Roswell Daily Record es va desmentir a si mateix: “Ramsey aclareix que això del plat volador no és cert”. Ramsey era un general a càrrec d'una base a Texas. Tot just va veure el trobat ho va reconèixer com a restes d'un globus metereològic. O almenys això va ser el que va dir. Assumpte tancat.

Més tard, van començar a aparèixer els testimonis. Encara d'aquells que en el moment de la troballa havien afirmat que no havia passat res estrany. Els extraterrestres s'havien accidentat i fins i tot havien estat capturats un parell d'alienígenes. Però el govern nord-americà va haver de crear una gran mascarada per encobrir-ho. I només se li va acudir la feble excusa del globus. 31 anys després, l'ufòleg Stanton Friedman va començar a recol·lectar informació, proves, testimonis. A Roswell havia passat un incident interplanetari que havia estat allunyat de la vista del públic.