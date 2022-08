Arxiu - El fundador dels Premis Rei Jaume I, Santiago Grisolía, durant l'acte de proclamació de guanyadors dels Premis Rei Jaume I 2022 el passat 7 de juny - Rober Solsona - Europa Press - Arxiu

El científic valencià Santiago Grisolía ha mort aquest dijous a la matinada als 99 anys a València. Considerat com una de les màximes autoritats internacionals de la bioquímica, estava ingressat des de feia uns dies en un hospital valencià després d'un empitjorament del seu estat de salut i on estava sent tractat de la Covid.

Finalment, cap a les 6.30 hores d'aquest dijous ha mort, sis mesos abans de complir els 100 anys el gener vinent. Nascut el 6 de gener de 1923 a València, al Passeig de l'Albereda, el científic valencià, profundament fascinat pel projecte genoma humà, president del Consell Valencià de Cultura i organitzador dels premis per a la ciència Rey Jaime I el 1989, ha publicat més de 400 treballs científics i ha impartit docència a universitats de tot el món, especialment Espanya i EUA. Reconegut amb el Premi Príncep d'Astúries de Recerca Científica i Tècniques el 1990, és des del 2014 Marqués de Grisolía.

La biografia de Grisolía es mou des de diferents punts d'espanya als EUA, on es va traslladar el 1945 i d'on va tornar a la dècada dels 70 . El seu pare era director del Banco Banesto, per això els seus continus canvis de residència familiars, que els van portar a Dénia, Xàtiva, Almeria, Llorca, Conca --on el sorprèn la Guerra Civil--, Madrid i, finalment, de nou, València.

Va començar Medicina a Madrid, encara que la seua idea era ser marí de guerra, estudis que va acabar a la Universitat de València. Segons la biografia facilitada per la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, de la qual va ser fundador, una de les persones que va exercir una influència especial a la seva carrera va ser José García Blanco, catedràtic de Fisiologia, del qual va ser deixeble i el va empènyer cap a la seva vocació de investigador.

Entre el 1941 i el 1944 va acabar la carrera a València amb matrícula d'honor i va treure per oposició la plaça d'intern a Bioquímica. A través del professor García Blanco, que li va plantejar la possibilitat de viatjar als EUA i li parlava sobre els Premis Nobel, va ser com va conèixer el treball de Severo Ochoa, a qui va unir una forta amistat des del 1946, ja a Amèrica, i fins i tot la mort del prestigiós científic el 1993.

Grisolía es va iniciar al món de l'enzimologia, que el va seduir ràpidament. Al Rockefeller Center el van presentar Jordi Folch Pi, el primer professor de Neuroquímica de Harvard, considerat com un altre dels bioquímics espanyols que, juntament amb ell, Ochoa, Juan Oró i Francisco Grande Covián van deixar empremta als EUA.

La seva estada a Nova York li va permetre participar en diversos treballs amb el després Premi Nobel espanyol , com el de la fixació de diòxid de carboni (CO2) a l'àcid isocítric. Tot i això, Grisolía estava més interessat en les noves tecnologies sobre marcadors isotòpics.

Ochoa mateix el va impulsar a traslladar-se a la Universitat de Chicago, on el carboni 14 era un descobriment recent. Allí es va integrar a l'equip d'investigadors liderat pel professor Earl Evans, del qual formava part la doctora Birgit Venessland amb què va aconseguir demostrar, per primera vegada i utilitzant el carboni 14, la fixació del diòxid de carboni (CO2) en animals.

PRIMER TREBALL DE GRAN RESSONÀNCIA ALS EUA



L'experiència va ser publicada al ' Journal of Biological Chemistry '. Va ser el primer treball de l'investigador valencià que va tenir una gran ressonància als Estats Units. Després d'aquest èxit, Ochoa li va suggerir que es traslladés a la Universitat de Wisconsin, a Madison, on es van gestar els treballs de recerca que el van portar en pocs anys a convertir-se en una figura científica al primer pla internacional.

En els sis anys següents, Grisolía va treballar al camp de les reaccions enzimàtiques de la urea, una de les substàncies fonamentals que componen l'orina, i va fer aportacions fonamentals per al coneixement de la seva biosíntesi.

El bioquímic alemany Hans Adolf Krebs havia assegut les bases el 1932 del cicle de la urea, cosa que li va donar el Premi Nobel encara que, com ell mateix va reconèixer, faltaven moltes peces del trencaclosques, entre elles, l'existència d'un compost intermediari que exercia un paper decisiu en tot el procés.

En un interval de dos mesos, Grisolía va aconseguir les claus que va publicar i, durant anys, va anar afegint informació a les seves troballes fins a completar l'esquema del cicle d'aquesta substància. els seus treballs van obligar fins i tot a revisar i modificar el 1948 els postulats pel Nobel Krebs.

Dels seus experiments van néixer tècniques fonamentals per a la biologia, ja que amb la biosíntesi de la citrulina es va demostrar per primera vegada, que l'ATP es podia fer servir directament per sintetitzar un altre aminoàcid. Aquests treballs, entre el 1947 i el 1954, van marcar el principi dels seus reconeixements internacionals. Va ser en aquest centre on va conèixer la que seria la seva dona, la professora assistent de la Facultat de Medicina a Madison, Frances Thompson, amb qui va tenir dos fills.

Després d'un breu pas per Espanya va tornar als EUA, on pensava que tenia més possibilitats d'aconseguir una càtedra . El 1954, investigava en el camp de la bioquímica cardíaca quan el van trucar de la Universitat de Kansas perquè treballés com a enzimòleg en un laboratori independent amb fons privats, i on va ser nomenat professor associat i director del laboratori. L'experiència a Kansas el va consagrar definitivament com a una de les màximes autoritats internacionals de la bioquímica.

RECONEIXEMENTS I PRIMER CONGRÉS A VALÈNCIA



Grisolía va intentar tornar a Espanya diverses vegades, però no va ser possible en aquell moment. Tot i això, el 1973 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de València i, a més, el van nomenar 'Colós de València', on va decidir organitzar una reunió científica internacional sobre el metabolisme de la urea, que va portar a la ciutat, el 1976, gairebé tots els científics mundials que havien contribuït al coneixement del seu cicle.

El 1977 va demanar un any d'excedència als EUA, on ja no va tornar, per treballar al recent creat Institut d'Investigacions Citòfiques de València, que va optar per reestructurar i orientar cap a la bioquímica i la biologia molecular , i que es va convertir en un de principals centres espanyols en el seu àmbit de recerca. Va destacar sobretot en àrees com les relacionades amb les bases moleculars de la patologia hepàtica, les de l'envelliment, els efectes de l'alcohol a l'ésser humà o els mecanismes de recanvi i transport de proteïnes.

EL PROJECTE GENOMA HUMÀ



Tot i això, els descobriments que van permetre desxifrar l'estructura de la doble hèlix de l'àcid desoxirribonucleic (ADN) i les claus del codi genètic van fascinar Santiago Grisolía, que sempre va pensar que en aquesta estructura hi havia les claus de la naturalesa humana.

Grisolía va posar en contacte premis Nobel, científics nord-americans i, amb el suport de la UNESCO, es va organitzar a València l'octubre del 1988 la primera Conferència Internacional per al Projecte sobre el Genoma Humà, de repercussió sense precedents.

Per primera vegada, més de 200 científics de tot el món, encapçalats per nombrosos premis Nobel, es van reunir per discutir la posada en marxa del projecte més ambiciós de la història de la biologia: l'elaboració del mapa complet del genoma humà.

Des de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, creada el 1978, va promoure els premis Rei Jaume I el 1989, guardons per reconèixer el treball científic, que actualment tenen sis modalitats. En 34 anys, han reconegut 170 científics i emprenedors, han destinat més de 12 milions d'euros en premis i tenen més de 400 personalitats als seus jurats, entre ells, 65 Premis Nobel.