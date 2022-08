Les noves imatges mostren galàxies de múltiples formes i mides, properes, més distants i la que pot ser Una de les galàxies més llunyanes mai observades. - CAB

El telescopi espais James Webb de la Nasa ha mostrat dues imatges del que pot ser una de les galàxies "més llunyanes mai observades" i les dues fotografies inclouen objectes de fa més de 13.000 milions d'anys i ofereixen un camp de visió molt més ampli que la primera imatge de camp profund de Webb, que es va fer pública el 12 de juliol passat, segons informa el Centre d'Astrobiologia (CAB).

Es tracta d'algunes de les primeres imatges obtingudes dins del projecte CEERS (acrònim de l'anglès Cosmic Evolution Early Release Science Survey, sondeig amb els primers resultats científics sobre evolució còsmica), una col·laboració que, utilitzant el nou telescopi espacial, estudia com se'n van formar algunes de les primeres galàxies quan l'univers tenia menys del 5% de la seva edat actual, durant un període conegut com a reionització.

Formada per 18 coinvestigadors de 12 institucions, entre els quals hi ha Pablo G. Pérez González, del Centre d'Astrobiologia (CSIC-INTA), CEERS compta a més amb més de 100 col·laboradors de deu països més.

Així, a la primera setmana d'anàlisi de dades, l'equip CEERS va identificar un objecte especialment interessant: una galàxia que van anomenar 'Maisie', en honor a la filla del director del projecte, Steven Finkelstein . S'estima que aquesta galàxia només va existir 300 milions d'anys després del Big Bang. Les dades, que van trigar unes 24 hores a



recopilar-se, són d'una zona de cel propera a la cua de l'Óssa Major. Aquesta mateixa àrea del cel va ser observada prèviament pel Telescopi Espacial Hubble, en el que es coneix com a Franja de Groth Estesa.

" És sorprenent veure com el que per a Hubble era un puntet de llum ara per a Webb es converteix en una galàxia completa i amb estructures precioses. No només això, ¡altres galàxies emergeixen del no-res! ", declara Finkelstein, professor associat d'astronomia a la Universitat de Texas (Austin, EUA) i investigador principal de CEERS.

Les imatges del projecte CEERS, extremadament nítides, no només han servit per descobrir galàxies distants, també mostren nombrosos objectes interessants i bells, revelant la complexitat de l'evolució de les galàxies al llarg de la vida de l'univers: algunes galàxies semblen elegants molins, altres són com petits éssers a l'inici de les seves vides, altres galàxies mostren interaccions amb les veïnes que les deformen o fins i tot destrueixen, i altres es distribueixen al cel com si es tractés d'un comecocos.

LA IMATGE OBTINGUDA PER MIRI



MIRI és un instrument que treballa en el rang de l'infraroig mitjà i que va ser desenvolupat per un consorci europeu en què va participar el CAB (CSIC-INTA). Opera a una resolució espacial molt més alta que els telescopis d'infraroig mitjà anteriors.

En comparació amb NIRcam, MIRI té un camp de visió més petit, però detecta longituds d'ona més llargues, cosa que permet a la comunitat astrofísica veure la pols còsmica brillant des de les galàxies amb formació estel·lar i els forats negres a grans distàncies, així com veure la llum de les estrelles més velles en galàxies llunyanes.

"Les imatges de MIRI són impressionants", afirma Pérez González, "vuit vegades més nítides que les que teníem fins ara". L'investigador del CAB (CSIC-INTA), expert en l'estudi de l'evolució de galàxies a diferents distàncies cosmològiques amb dades infraroges, comenta que “a cada gran missió astrofísica que comença l'univers ens sorprèn. Sempre pensem que ja estem arribant tan a prop del Big Bang que les galàxies han de ser molt joves i gairebé hauríem de detectar la primera, però JWST ens està revelant galàxies grandíssimes ja força evolucionades quan l'univers tenia només un 5% de la seva edat actual. eficient formant galàxies!No només això, també elements i compostos químics complexos, cosa que ha de tenir un efecte en l'aparició de la vida".

El programa CEERS consta de més de 60 hores de temps de telescopi, per ara gairebé se n'ha executat la meitat. Al desembre es completarà el programa, afegint moltes més dades d'imatges juntament amb mesuraments espectroscòpics de centenars de galàxies distants.