Antàrtida - UNSPLASH

Un nou estudi sobre l´Antàrtida , inclòs el primer mapa del despreniment d´icebergs, duplica estimacions prèvies de desgast de les plataformes de gel i detalla el canvi del continent.



La incertesa més gran en pronosticar l'augment global del nivell del mar és com s'accelerarà la pèrdua de gel de l'Antàrtida a mesura que el clima s'escalfa. Dos estudis publicats el 10 d'agost i dirigits per investigadors del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA al sud de Califòrnia revelen noves dades inesperades sobre com la capa de gel de l'Antàrtida ha estat perdent massa les últimes dècades.



Un estudi, publicat a la revista Nature, mapeja com el despreniment d'icebergs (el despreniment del gel del front d'una glacera) ha canviat la costa antàrtica en els darrers 25 anys. Els investigadors van descobrir que la vora de la capa de gel s'ha estat desprenent d'icebergs més ràpidament del que es pot reemplaçar el gel.



Aquesta sorprenent troballa duplica les estimacions anteriors de pèrdua de gel de les plataformes de gel flotant de l'Antàrtida des del 1997, de 6 bilions a 12 bilions de tones mètriques. La pèrdua de gel pel despreniment ha debilitat les plataformes de gel i ha permès que les glaceres antàrtiques flueixin més ràpidament cap a l'oceà, accelerant la taxa global d'augment del nivell del mar.



Un altre estudi, publicat a Earth System Science Data, mostra amb detalls sense precedents com l'aprimament del gel antàrtic a mesura que es fon l'aigua de l'oceà s'ha estès des de les vores exteriors del continent cap al seu interior, gairebé duplicant-se a les parts occidentals de la capa de gel a la dècada passada. Combinats, els informes complementaris ofereixen la visió més completa.