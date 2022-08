Dinosaure - UNSPLASH

Una evidència d'un cràter d'impacte d'asteroide de 8,5 quilòmetres de diàmetre s'ha identificat a 300-400 metres de profunditat a l'Atlàntic, a 400 quilòmetres de la costa de Guinea a l'Àfrica. Un equip d'investigadors de la Universitat d'Heriot-Watt creu que el cràter va ser causat per un asteroide de 400 metres d'amplada que va xocar amb la Terra fa uns 66 milions d'anys, gairebé alhora que l'asteroide Chicxulub va colpejar la Terra i va acabar amb els dinosaures.



Però necessitaran perforar el llit marí i recol·lectar mostres per provar la seva teoria. Si es confirma, el cràter serà un dels menys de 20 cràters dimpacte marí confirmats que es troben a la Terra. El descobriment s'informa a Science Advances.



El doctor Uisdean Nicholson, geòleg de la Universitat Heriot-Watt a Edimburg, va trobar el cràter en examinar la reflexió sísmica del llit marí de l'Atlàntic.” He interpretat moltes dades sísmiques en el meu temps, però mai no havia vist res com això. les seqüències sedimentàries planes que esperava a l'altiplà, vaig trobar una depressió de 8,5 km sota el llit marí, amb característiques molt inusuals ”, va dir en un comunicat.



"Té característiques particulars que apunten a un asteroide. Té una vora elevada i un aixecament central molt prominent, que és consistent per a cràters d'impacte grans. També té el que sembla material ejectat fora del cràter, amb dipòsits sedimentaris molt caòtics que s'estenen per desenes de quilòmetres fora del cràter. Les característiques simplement no són consistents amb altres processos de formació de cràters com l'extracció de sal o el col·lapse d'un volcà”.



Nicholson ho ha anomenat cràter Nadir, en honor a una muntanya submarina propera. Les dades sísmiques també indiquen que els sediments impactats per l'asteroide es corresponen amb el límit Cretaci-Paleogen. No obstant això, hi ha certa incertesa a causa de la resolució de les dades sísmiques.

Aquesta és la mateixa edat que el cràter Chicxulub que va matar els dinosaures . L'equip creu que l'asteroide que va crear el cràter Nadir acabat de descobrir podria haver-se format per la ruptura d'un asteroide pare o per un flux d'asteroides en aquest període de temps.



El doctor Sean Gulick, expert en impactes de la Universitat de Texas a Austin, va dir: "El cràter Nadir és un descobriment increïblement emocionant d'un segon impacte proper a l'extinció del Cretaci-Paleogen. Si bé és molt més petit que l'extinció que va causar l'impactador de Chicxulub, la seva existència mateixa ens obliga a investigar la possibilitat d'un cúmul d'impacte a l'últim Cretaci, malgrat quatre mil milions d'anys d'impactadors colpejant la Terra, només se n'han descobert 200. Per tant, és una notícia emocionant cada vegada que es descobreix un nou impacte potencial, especialment a l'entorn marí difícil de

explorar".



Els científics van utilitzar simulacions per ordinador per determinar quin tipus de

col·lisió va tenir lloc i quins podrien haver estat els efectes . La doctora Veronica Bray, científica planetària de la Universitat d'Arizona, va dir: "Les nostres simulacions suggereixen que aquest cràter va ser causat per la col·lisió d'un asteroide de 400 m d'amplada en 500-800 m d'aigua. Això hauria generat un tsunami de més d'un quilòmetre d'alçada, així com un terratrèmol de magnitud 6,5 més o menys”.



"L'energia alliberada hauria estat al voltant de 1.000 vegades més gran que la de l'erupció i el tsunami de gener de 2022 a Tonga. Aquestes són simulacions preliminars i s'han de refinar quan obtinguem més dades, però brinden nous coneixements importants sobre les possibles profunditats de l'oceà a aquesta àrea en el moment de l'impacte. La deriva continental pot acabar amb la vida a l'oceà profund”.