Gossos - Pexels

Una nova investigació de científics japonesos suggereix que els ulls d'un gos es poden omplir de llàgrimes de felicitat quan es reuneixen amb el propietari després d'un període d'absència. Les llàgrimes poden ajudar a consolidar l'enllaç entre l'ésser humà i el gos, una relació que es remunta a desenes de milers d'anys.



Igual que els humans, els gossos tenen conductes llagrimals que s'omplen de llàgrimes per mantenir els seus ulls nets i saludables. Però les llàgrimes als gossos, que tendeixen a no caure com ho fan quan ploren els humans, no s'havien relacionat abans amb l'emoció.

Takefumi Kikusui, professor del Laboratori d'Interacció i Reciprocitat Humà-Animal de la Universitat d'Azabu al Japó, va decidir investigar les llàgrimes dels gossos després d'observar un dels seus dos caniches quan va tenir cadells fa sis anys. Va notar que els seus ulls es van omplir de llàgrimes mentre alletava els seus cadells.



"Descobrim que els gossos vessen llàgrimes associades amb les emocions positives" , va dir en un comunicat de premsa Kikusui, coautor de la investigació que es va publicar dilluns a la revista Current Biology. "També vam fer el descobriment de l'oxitocina com un possible mecanisme subjacent", va dir Kikusui, referint-se a l'hormona que en els humans de vegades es diu l'hormona de l'amor o la materna.



Per investigar l'enllaç, Kikusui i el seu equip van mesurar la quantitat de llàgrimes entre 18 gossos amb una prova estàndard coneguda com a Prova de llàgrimes de Schirmer. Va involucrar una tira de paper col·locada dins de les parpelles dels gossos durant un minut abans i després que es reunissin amb els seus amos després de cinc a set hores de separació.

" El volum de llàgrimes es va avaluar per la longitud de la part humida a l'STT. La línia de base va ser d'uns 22 mm i la reunió amb el propietari va augmentar en un 10 %", va explicar Kikusui per correu electrònic.



Amb l'ajuda de 20 gossos, els investigadors van comparar la quantitat de llàgrimes abans i després de les reunions amb els amos i les persones amb què els animals estaven familiaritzats. Només el retrobament amb el propietari va augmentar la quantitat de llàgrimes.



Per comprendre si l'oxitocina tenia un paper en la producció de llàgrimes, es va aplicar una solució que contenia l'hormona a la superfície dels ulls de 22 gossos. La quantitat de llàgrimes va augmentar significativament després d aplicar l oxitocina, en comparació amb una solució de control.



Encara hi ha molt que els investigadors no saben sobre les llàgrimes dels gossos. Els humans sovint ploren en resposta a les emocions negatives, però els investigadors no van fer proves per veure si els gossos també feien el mateix . Tampoc saben si la capacitat d'un gos per plorar té una funció social al món caní.



Kikusui va dir que era possible que els humans cuidessin millor els gossos que tenien els ulls plorosos. El seu equip va mostrar a 74 persones fotos de cares de gossos amb i sense llàgrimes artificials i els va demanar que classifiquessin els animals. Les persones van donar respostes més positives quan van veure gossos amb els ulls plorosos. "Els gossos s'han convertit en socis dels humans", va dir Kikusui en un comunicat, "i podem formar vincles".