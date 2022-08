La NASA ha identificat fins a 13 regions de la Lluna on seria possible que l'ésser humà hi allunés, segons ha informat l'agència espacial nord-americana.

"La selecció d'aquestes regions significa que estem un pas gegantí més a prop de tornar a portar éssers humans a la Lluna per primera vegada des del programa Apol·lo", ha apuntat l'administrador adjunt de la Divisió de Desenvolupament de la Campanya Artemis, Mark Kirasich.

El programa Artemis és el projecte de la NASA per portar un altre cop l'ésser humà a la Lluna i la primera missió amb tripulació que es prepara, que portarà per nom Artemis III, en la qual viatjarà la primera dona a trepitjar la Lluna.

Kirasich ha apuntat que, quan això passi, "serà una missió diferent a qualsevol anterior, ja que els astronautes s'aventuraran en zones fosques prèviament inexplorades pels humans i posaran les bases per a futures estades de llarga durada".

Les regions localitzades són Marge Faustini A; Pic a prop de Shackleton; Cresta de connexió; Extensió de la cresta de connexió; Marge de Gerlache 1; Marge de Gerlache 2; Massís de Gerlache-Kocher; Haworth; Massís de Malapert; Altiplà Leibnitz Beta; Marge Nobile 1; Marge Nobile 2; y Marge d'Amundsen.

Lluna - UNSPLASH

Tal com ha informat la NASA, totes es troben a menys de sis graus del pol sud lunar i, col·lectivament, contenen diverses característiques geològiques.

A més, ha indicat que aquestes regions ofereixen opcions d'allunatge per totes les potencials oportunitats del llançament d'Artemis III i ha explicat que els llocs d'allunatge específics estan estretament lligats al calendari de la finestra de llançament, per la qual cosa disposar de diverses regions garanteix flexibilitat per al llançament durant tot l'any.

Per seleccionar les regions, un equip de científics i enginyers de l'agència va avaluar la zona pròxima al pol sud de la Lluna amb dades de l'Orbitador de Reconeixement Lunar de la NASA, com també dècades de publicacions i descobriments científics lunars.

Així, es va tenir en compte la disponibilitat de finestres de llançament. En concret, segons ha indicat l'agència nord-americana, l'equip va avaluar les regions en funció de la seva capacitat per permetre un aterratge segur, fent servir criteris com el pendent del terreny, la facilitat de comunicació amb la Terra i les condicions d'il·luminació.

A més, els experts també han valorat l'accessibilitat i les capacitats combinades del coet Sistema de Llançament Espacial, la nau espacial Orion i el sistema d'aterratge humà Starship proporcionat per Space-X.

"Diversos llocs proposats en aquestes regions són en algunes de les parts més antigues de la Lluna i, juntament amb les regions permanentment a l'ombra, ofereixen l'oportunitat d'aprendre sobre la història de la Lluna mitjançant materials lunars no estudiats prèviament", ha explicat la cap de ciència lunar d'Artemis, Sarah Noble.

Després d'aquestes identificacions, la NASA analitzarà les 13 regions amb la comunitat científica i d'enginyeria en general i seleccionarà els emplaçaments per Artemis III després de determinar les dates de llançament de la missió, que determinaran les trajectòries de transferència i les condicions ambientals de la superfície.