La ministra de Ciència, Diana Morant. Foto: Moncloa

El 25 d'agost està previst que s'aprovi la Llei de la Ciència estatal, sigui amb el redactat que va sortir del Congrés dels Diputats, o bé amb la incorporació de l'esmena feta pel Senat el passat 23 de juny. En aquesta jornada prèvia, Comissions Obreres (CCOO) ha emès un comunicat apuntant que són partidaris del text que va sortir de la Càmera Baixa.

El sindicat ha instat els partits a aprovar el text publicat pel Congrés, perquè el modificat "limita la contractació temporal exclusivament als projectes finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència". Des de CCOO també denuncien que "la reforma, lligada al seu torn a la reforma laboral, planteja un canvi de model centrat en l'estabilitat a l'ocupació", cosa que afecta particularment "el sector de la investigació, que pateix una alta temporalitat".

CCOO creu que amb la llei, "la contractació quedarà vinculada a línies de recerca finançades al llarg del temps amb diferents projectes (nacionals, europeus, contractes, etc.)", i donarà estabilitat al personal de totes les escales (investigadora, tècnica i de gestió), fent més atractiva la carrera del personal de la investigació, i millorant-ne les condicions laborals. El sindicat apunta també que "l'augment de l'estabilitat i la millora de les condicions de treball dels investigadors redundaran en una millora de la recerca en aquest país, i permetran consolidar grups de recerca estables".

Des de CCOO, consideren que els motius donats pels partits que van canviar la seva intenció de vots "no són consistents", i que les dades aportades per la CRUE per sostenir-los no són reals ni contrastables i apunten que "no es tracta d'un problema econòmic sinó que l'objectiu final és mantenir un model laboral precari basat en la concatenació de contractes de forma subjectiva i acontentar certes “elits” de la investigació, que se senten amenaçades quan les plantilles guanyen drets, oportunitats i autonomia".

Per això, el sindicat insta els grups parlamentaris, i especialment ERC i la resta de grups catalans, a votar en contra de l'esmena al Ple del Congrés.