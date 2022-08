Lluna - Pexels

El llançament de la missió espacial no tripulada Artemis I de la NASA , composta per la nau espacial Orion i el coet del Sistema de Llançament Espacial (SLS, per les sigles en anglès), no es durà a terme finalment aquest dilluns per problemes en els motors.

Així ho ha informat la NASA a través del seu perfil de Twitter, on ha precisat que els seus equips estan treballant “en un problema de sagnat del motor” . En concret, s'ha detectat un problema durant una prova de purga al motor número 3 a la part inferior a l'etapa central.

El llançament des de la plataforma 39B del Centre Espacial Kennedy, que estava previst per a les 8.30 hores (hora local), a Florida (Estats Units), ha estat cancel·lat així, després d'haver patit diversos minuts de retard.

Després de la cancel·lació, l'administrador de la NASA, Bill Nelson, ha assenyalat que el llançament no es farà "fins que tot estigui bé" i ha subratllat la complicació de la màquina. Prèviament, la NASA ja havia establert el 2 i el 5 de setembre com a possibles dates per a un nou intent de llançament, si bé l'agència ha de confirmar quan ho repetirà finalment.

La missió Artemis I pretén ser el primer pas, encara sense tripulació, per a successives missions amb l'objectiu final del retorn d'astronautes a la superfície de la Lluna i fer possible una presència humana a llarg termini durant les properes dècades.

Els objectius principals d'Artemis I són demostrar els sistemes d'Orion en un entorn de vol espacial i garantir un reingrés, descens, ameritzatge i recuperació assegurances abans del primer vol amb tripulació a Artemis II, ha informat la NASA en una trobada informativa aquest 5 d'agost .

La durada de la missió està fixada entre quatre i sis setmanes , amb un recorregut de 2,1 milions de quilòmetres, amb diverses òrbites a la Terra ia la Lluna en el seu periple.