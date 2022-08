Tortuga marina - EP

Una turista va ser emboscada i mossegada per una tortuga gegant a Turquia mentre nedava al mar al matí. Lidia Bazarova, de 64 anys, temia ofegar-se quan l'animal la va agafar i va intentar submergir-la sota l'aigua al complex de Güzeolaba a Antalya .

La jubilada russa va ser traslladada a l'hospital i tractada per talls i contusions a les natges, el maluc, les cames i els dits després del brutal atac. “ No m'ho esperava, estava molt a prop de la riba, a uns 3 o 4 metres ”, explica l'afectada.

"Llavors alguna cosa em va agafar per l'esquena. Va ser realment aterridor. No sabia què era el que de cop i volta em va agafar", relata. La tortuga la tenia agafada per les natges mentre la intentava enfonsar: “ Estava colpejant l'aigua amb els meus braços, m'estava ofegant. La criatura em va deixar anar sol per agafar-me amb una mossegada encara més forta. No sé quant va durar ”, recorda aterrida Lidia.

Afortunadament, un socorrista va veure la situació i va córrer a salvar Lidia. "Va córrer cap a mi i va començar a cridar-li [a la criatura". La tortuga finalment es va espantar i se'n va anar, deixant ferida a Lidia. "Vaig córrer cap a la riba", assenyala Lidia. "No sabia com estava, però tenia el braç trencat. Estava lluitant contra el meu dolor i la meva por".

" No estic segura que alguna vegada pugui tornar al mar ", explica la Lidia a l'agència de notícies IHA. Es creu que va ser atacada per una Caretta Caretta, una tortuga babau carnívora que pot arribar a ser tan pesada com una vaca.