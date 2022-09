Dos asteroides passaran a tocar de la Terra el primer cap de setmana de setembre, segons el rastrejador d'asteroides de la NASA . Els dos asteroides en qüestió han estat designats 2022 QN5 i 2022 QO31. Ambdós asteroides són relativament petits, amb grandàries estimades que van des dels 16 metres com a mínim fins als 79 metres com a màxim.

Asteroide al cel - UNSPLASH

Els asteroides no són molt grans i tots dos varien en mida. El primer, l'asteroide 2022 QN5, que passarà a prop de la Terra el 2 de setembre, té una amplada que oscil·la entre els 16 i els 36 metres, segons el Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra (CNEOS) del Laboratori de Propulsió a Doll (JPL) de la NASA.



L'asteroide 2022 QN5 també es precipita cap a l'òrbita de la Terra a un ritme força ràpid, registrant al voltant de 13,54 quilòmetres per segon, segons la NASA. Això és igual a 48.744 quilòmetres per hora o gairebé 40 vegades la velocitat del so.

El proper asteroide, 2022 QO31 , hauria de passar per la Terra el dissabte 3 de setembre. Aquest asteroide és considerablement més gran i té un diàmetre estimat entre 36 i 79 metres.

Un asteroide xocarà contra la Terra el 2022?



Si un asteroide copeja la Terra el 2022, no serà cap d'aquests i fins i tot si un d'aquests dos petits asteroides impactés, no seria tan devastador. Tots dos asteroides viatgen a una distància considerable de la Terra. L'asteroide 2022 QN5 és el més proper de tots dos i, certament, s'està acostant més que la majoria dels altres. Segons les estimacions de la NASA, l'asteroide 2022 QN5 podria passar a prop de la Terra a una distància de menys d'1 milió de quilòmetres.

Això sembla una distància propera, i en una escala còsmica, ho és. No obstant això, tingueu en compte que la Lluna orbita la Terra a una distància d'uns 384.000 quilòmetres, per la qual cosa encara està considerablement més lluny. En altres paraules, els asteroides estan relativament a prop, però només a escala còsmica, i tot i així no ens colpejaran.

Segons una investigació de l'Institut de Ciències Davidson, el braç educatiu de l'Institut de Ciències Weizmann d'Israel, un asteroide de més de 140 metres de diàmetre alliberaria una quantitat d'energia almenys mil vegades més gran que l'alliberada per la primera bomba atòmica si impactés contra la Terra.