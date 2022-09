La nau espacial Orion de la missió espacial no tripulada Artemis I de la NASA. Foto: NASA

El llançament de la missió espacial no tripulada Artemis I de la NASA, composta per la nau espacial Orion i el coet del Sistema de Llançament Espacial (SLS, per les sigles en anglès), està previst per a aquest dissabte 3 de setembre, després que no es durà a terme el dilluns 29 d'agost per problemes als motors.

Així ho va comunicar la NASA a través del seu perfil de Twitter, on va detallar que la finestra d'enlairament de la nau que viatjarà a la Lluna iniciarà a les 14.17 hores (hora local, 20.17 hores peninsular espanyola).

L'Agència espacial va assenyalar que la decisió que va impedir dur a terme el llançament de l'Artemis I tenia relació amb un dels quatre motors de l'etapa central de l'SLS. En concret, el motor número 3 no era capaç d'assolir la temperatura adequada requerida per a l'enlairament.

Un cop solucionada la decisió, el director de la missió Artemis, Mike Sarafin, va avançar que l'Artemis I continua a la plataforma 39B del Centre Espacial Kennedy, des d'on sortirà a l'espai el 3 de setembre.

La missió Artemis I pretén ser el primer pas, encara sense tripulació, per a successives missions amb l'objectiu final del retorn d'astronautes a la superfície de la Lluna i fer possible una presència humana a llarg termini durant les properes dècades.

Els objectius principals d'Artemis I són demostrar els sistemes d'Orion en un entorn de vol espacial i garantir un reingrés, descens, ameritzatge i recuperació assegurances abans del primer vol amb tripulació a Artemis II, ha informat la NASA en una trobada informativa el passat 5 de agost.

La durada de la missió està fixada entre quatre i sis setmanes, amb un recorregut de 2,1 milions de quilòmetres, amb diverses òrbites a la Terra ia la Lluna en el seu periple.