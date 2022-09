Foto: NASA



L'agència espacial dels Estats Units, la NASA, ha anunciat la suspensió del llançament de la missió espacial no tripulada a la Lluna Artemis I (prevista per a aquest 3 de setembre) a causa d'una fuita de combustible. És la segona vegada que es cancel·la el llançament després de registrar problemes en un motor dilluns passat.

"La missió Artemis I a la Lluna ha estat ajornada. Els equips han intentat solucionar un problema d'una fuita a la transferència de combustible al coet, però no ho han aconseguit", ha informat la NASA en xarxes socials. La missió està composta per la nau espacial Orion i el coet del Sistema de Llançament Espacial (SLS, per les sigles en anglès).

La NASA ha informat que la sentència que va impedir dur a terme el llançament de l'Artemis I dilluns tenia relació amb un dels quatre motors de l'etapa central de l'SLS. En concret, el motor número 3 no era capaç d'assolir la temperatura adequada requerida per a l'enlairament.