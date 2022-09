Google Maps / @EP



Google ha anunciat la introducció de noves rutes ecològiques al servei de Google Maps, uns itineraris amb què busca minimitzar el consum de combustible i reduir l'impacte de l'ús de vehicles al medi ambient.



La companyia ha desenvolupat les rutes ecològiques tenint en compte aspectes com els que recentment han destacat des de Statista al seu informe 2022, on puntualitzen que el transport per carretera és la font d'emissions de carboni més gran a Europa.



Aquestes rutes ecològiques, que es van llançar inicialment als Estats Units l'octubre de l'any passat, i van arribar al Canadà el març del 2022, han contribuït a evitar més de mig milió de tones d'emissions de carboni.



A causa d'aquest impacte positiu, la companyia ha decidit ampliar aquestes rutes ecològiques als països d'Europa, on arribaran les properes setmanes i oferiran alternatives als usuaris de vehicles tant de gasolina o gas com de dièsel, híbrids o elèctrics.



Això és perquè, depenent del motor, els itineraris ofereixen un consum més o menys eficient. Per exemple, els dièsel solen consumir menys carburant a velocitats d'autopista que els de benzina o gas.



Per la seva banda, els vehicles amb motors híbrids i elèctrics redueixen el seu consum en situacions de congestió del trànsit a les parades i arrencades a l'espai urbà.



D'aquesta manera, un cop l'usuari hagi triat el tipus de motor de què disposa el vehicle, l'aplicació oferirà la millor ruta amb una estimació precisa de la seva eficiència de consum.



Aquesta tecnologia s'ha desenvolupat sobre la base de les investigacions del Laboratori Nacional d'Energies Renovables (NREL) i de les dades de l'Agència Europea de Medi Ambient. Mentrestant, Google ha combinat aquesta informació amb les tendències de conducció de la vostra aplicació.



Com a resultat, ha desenvolupat models daprenentatge automàtic que ha entrenat amb els tipus de motors més populars de cadascuna de les regions que utilitza Google Maps.



Juntament amb l´anunci de la propera implantació de les rutes ecològiques a Google Maps, la companyia ha recordat que aquest servei disposa d´altres funcionalitats enfocades a la sostenibilitat.



Entre elles, l'opció 'Punt de càrrega per vehicle elèctric', que permet ubicar les estacions de càrrega properes; noves rutes amb bici amb més informació i detalls com on es troben les costes més pronunciades o on hi ha escales; així com Live View.



Aquesta opció, destinada als vianants , utilitza tecnologia de realitat augmentada (RA) per mostrar fletxes i indicacions superposades sobre el mapa, així com accedir a una vista prèvia de la ruta a peu amb Google Street View.