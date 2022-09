Els processos fisiològics associats a una resposta d'estrès psicològic agut produeixen canvis en l'alè i la suor humans que els gossos poden detectar amb una precisió del 93,75%, segons un nou estudi publicat a la revista d'accés obert 'PLOS ONE' per Clara Wilson, de la Universitat Queen's de Belfast (Regne Unit), i els seus col·legues.

Les olors emeses pel cos constitueixen senyals químics que han evolucionat per a la comunicació, principalment dins de les espècies . Atès el sentit notable de l'olfacte dels gossos, la seva estreta història de domesticació amb els humans i el seu ús per donar suport a les condicions psicològiques humanes com l'ansietat, els atacs de pànic i el trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT), els investigadors es van preguntar si els gossos podrien estar percebent senyals químics per respondre als estats psicològics dels seus amos.

Al nou estudi, van recollir mostres d'alè i suor de persones no fumadores que no havien menjat ni begut recentment. Les mostres s'han recollit abans i després d'una tasca aritmètica de ritme ràpid, juntament amb els nivells d'estrès autodeclarats i les mesures fisiològiques objectives: la freqüència cardíaca (FC) i la pressió arterial (PA).

Les mostres de 36 participants que van declarar un augment de l'estrès a causa de la tasca, i que van experimentar un augment de la FC i la PA durant la mateixa, es van mostrar a gossos entrenats les tres hores següents a la seva recollida.

Quatre gossos de diferents races i barreges de races havien estat entrenats, utilitzant un clicker així com croquetes, per aparellar olors en una tasca de discriminació. A la prova, es va demanar als gossos que trobessin la mostra d'estrès del participant (presa al final de la tasca) mentre que la mostra relaxada de la mateixa persona (presa només uns minuts abans, abans que comencés la tasca) també hi era a la fila de mostres.

En general, els gossos van poder detectar i fer el seu comportament d'alerta a la mostra presa durant l'estrès en 675 de 720 assaigs, és a dir, el 93,75% de les vegades, molt més del que esperava l'atzar. La primera vegada que es van exposar a les mostres estressades i relaxades d'un participant, els gossos van alertar correctament de la mostra estressada el 94,44% de les vegades. El rendiment dels gossos individuals va oscil·lar entre el 90% i el 96,88% de precisió.

Els autors conclouen que els gossos poden detectar una olor associada al canvi en els compostos orgànics volàtils produïts pels humans en resposta a l'estrès, una troballa que ens diu més sobre la relació humà-gos i que podria tenir aplicacions per a l'entrenament de gossos de servei per a l'ansietat i el TEPT que actualment estan entrenats per respondre predominantment a senyals visuals.

Els autors afegeixen que el seu estudi demostra que "els gossos poden discriminar entre l'alè i la suor dels humans abans i després d'una tasca que els indueix estrès . Aquesta troballa ens diu que una resposta d'estrès psicològic agut i negatiu altera el perfil de olor del nostre alè/sudor, i que els gossos són capaços de detectar aquest canvi d'olor", asseguren.