Llop de l'Àrtic.- UNSPLASH

Maya, la lloba àrtica , pot semblar una cadelleta completament normal i esponjosa, però en realitat va ser clonada en un laboratori de Beijing i va néixer d'un gos beagle. Maya ha arribat al món gràcies a una cèl·lula de la pell de la seva mare genètica, una tècnica similar al procediment utilitzat per clonar l'ovella Dolly el 1996.

L'experiment científic va ser realitzat per Sinogene, una companyia biotecnològica xinesa , i es diu que és un "avenç en la protecció i cria d'animals salvatges i en perill d'extinció". Maya va néixer al juny, però els investigadors van esperar 100 dies per assegurar-se que estigués sana abans de revelar-la al món.

Els científics van prendre cèl·lules de la pell d'una lloba àrtica salvatge de 16 anys anomenada Maya al Parc Polar de Harbin, al nord-est de la Xina, i les van inserir al beagle. L'òvul i les cèl·lules del donant es van fusionar per formar un embrió.

Poc després, la gossa va donar a llum un cadellet, que després va rebre el mateix nom que la seva mare.

El gerent general de Sinogene, Mi Jidong, va dir: "Per salvar l'animal en perill d'extinció, vam començar la cooperació d'investigació amb Harbin Polarland sobre la clonació del llop àrtic el 2020. Després de dos anys d'esforços ardus, el llop àrtic va ser clonat amb èxit. És el primer cas d'aquest tipus al món”.

Tot i que els llops àrtics ja no figuren com a espècies en perill d'extinció a la Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, la tècnica s'utilitzarà per ajudar altres animals. El meu Jidong va afegir: " Aquest no és només l'èxit de la nostra cooperació en investigació amb Harbin Polarland, sinó també el nostre nou intent i avenç en la protecció i cria d'animals salvatges i en perill d'extinció . És relativament més fàcil clonar canins i gats, seguirem treballant en aquest camp. En el proper pas, podem clonar animals salvatges rars que no siguin canins o gats... i serà més difícil”.



Els gossos i els llops comparteixen suficient ADN comú perquè no es rebutgi l'embaràs.

No obstant això, originalment es van crear 137 embrions i 85 es van transferir a set beagles diferents, però sis van fallar i Maya va ser l'únic cadell que va néixer amb èxit.

Actualment viu amb la seva mare beagle substituta en un laboratori de Sinogene a Xuzhou , a l'est de la Xina, i aviat serà transferida per unir-se a altres llops àrtics.

Tot i això, els investigadors xinesos han dit que seria impossible alliberar-la a la natura, ja que probablement la seva bandada la rebutjaria a causa de la manca de socialització a una edat primerenca. El meu Jidong va afegir: "El llop nounat té el mateix genoma que el llop original, però el llop clonat no ha viscut amb altres llops, sinó amb un gos".

S'espera que neixi un segon cadell de llop clonat les properes setmanes.