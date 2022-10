,Mamut lanudo - Royal BC Museum, Victòria, British Columbia.

Una firma de capital de risc finançada per la CIA ha apostat oficialment per recuperar espècies extintes com el mamut lanudo i el til·là, segons un portafoli públic publicat aquest mes i vist per The Intercept.

L'empresa es diu In-Q-Tel i la seva missió (segons el seu lloc web) és invertir en tecnologies que reforcin la seguretat nacional dels Estats Units . In-Q-Tel té més de 20 anys, però només ara els dòlars dels contribuents s'han dirigit cap a la resurrecció d'animals extints mitjançant enginyeria genètica o eliminació de l'extinció.

In-Q-Tel ara ha afegit Colossal Biosciences a la seva cartera pública; en altres paraules, la CIA ha gastat dòlars dels contribuents als esforços per invertir l'extinció. Colossal va ser notícia l'any passat quan va anunciar la intenció de portar de tornada el mamut lanudo, el cosí notablement més pelut de l'elefant, que es va extingir fa uns 4.000 anys. L'objectiu declarat de l'empresa és portar al món una cria gegantina en un termini de cinc anys.

Colossal va seguir amb aquesta declaració aquest estiu, quan va anunciar que també intentaria ressuscitar el til·là, o tigre de Tasmània, un marsupial semblant a un llop que va ser portat a l'extinció per la caça excessiva a principis del segle XX.

Colossal argumenta que "reconstruir" aquestes criatures extintes recolzarà les economies locals i ajudarà a revertir els efectes del canvi climàtic en tenir un efecte positiu net en la compensació de carboni.

Els crítics d'aquesta teoria plantegen diversos problemes: argumenten que els hàbitats originals de la majoria dels animals extints ja no existeixen i que seria millor invertir els fons destinats a eliminar l'extinció en la protecció de les espècies que encara existeixen. Colossal i els seus partidaris sostenen que el finançament de la investigació genòmica darrere de l'extinció i el finançament del treball de conservació no són mútuament excloents.

Per complicar les coses a nivell conceptual, els animals que es barregen a partir dels genomes d'espècies extintes i els cosins més propers no serien els mateixos animals que van desaparèixer fa anys. Serien espècies representatives: animals que semblen i podrien actuar com els que se n'han anat.

Fins i tot si l'eliminació de l'extinció es duu a terme sense problemes, és a dir, sense danyar els animals utilitzats per produir els animals substituts ni els animals substituts, les característiques de comportament no es poden extrapolar dels gens. En altres paraules, els animals no tindran una població preexistent que els ensenyi a actuar com un mamut o un til·laci.

Al seu lloc web, Colossal també declara la seva intenció de finalment ressuscitar l'ocell dodo, una au no voladora endèmica de Maurici que va ser caçada fins a la seva extinció al segle XVII.

En un debat del 2019 sobre l'extinció, el cofundador de Colossal, George Church, va dir que portar de tornada al mamut no és només un projecte de vanitat, o una mica inventat per recrear un animal genial. La investigació involucrada en l'extinció de mamuts podria significar ajudar a curar el virus de l'herpes als elefants asiàtics. Church va dir que les preguntes sobre la culpa humana per l'extinció són "gairebé irrellevants" i que "la pregunta és, aquestes espècies tenen alguna cosa per oferir-nos?"