Granotes negres mutants estan fregant a prop de la planta d'energia de Txernòbil 36 anys després que la seva catastròfica fusió deslligués un dels pitjors desastres nuclears de la història. Se suposa que les granotes arborícoles de l'est tenen una pell de color verd brillant, però els científics que treballen a prop de Txernòbil n'han trobat moltes amb una pigmentació més fosca o negra.

Granota negra en comparació amb la granota verda - Germán Orizaola/Pablo Burraco

Els científics creuen que la pell més fosca de les granotes mutades les pot haver ajudat a sobreviure a la zona d'exclusió. Germán Orizaola, investigador de la Universitat d'Oviedo d'Espanya, coautor del nou estudi, afirma: "Ens vam adonar d'aquestes granotes la primera nit que vam treballar a Txernòbil. Estàvem buscant aquesta espècie a prop de la planta elèctrica danyada i vam detectar moltes granotes que eren simplement negres".

"Sabem que la melanina és responsable de la coloració fosca o negra en molts organismes, incloses les granotes. Alhora, sabem que la melanina protegeix del dany causat per diferents tipus de radiació, des dels raigs ultraviolats fins a la radiació ionitzant, com la de Txernòbil", afegeix el científic.

Per al seu estudi, el doctor Orizaola i el seu coautor, Pablo Burraco, van recol·lectar més de 200 granotes mascles de 12 estanys de reproducció diferents amb diferents nivells de radiació. Van descobrir que les granotes dins la zona d'exclusió eren molt més fosques que les que eren fora.

I encara que avui no hi va haver correlació entre les granotes més fosques i els llocs més irradiats, hi va haver una correlació amb els llocs més afectats des del moment de l'accident. En altres paraules, les granotes més fosques tenien més possibilitats de sobreviure quan va passar el desastre el 1986, cosa que les fa més nombroses actualment.

"Amb aquesta espècie és possible trobar, en circumstàncies normals, un petit percentatge de granotes amb coloració inusual. Aquest petit percentatge s'hauria beneficiat de la protecció de la melanina, especialment al moment de l'accident, quan els nivells de radiació eren molt més alts i la diversitat de radioisòtops més àmplia”, explica l'investigador.

“Sota aquest escenari, haurien d'haver sobreviscut millor i reproduït millor que les granotes verdes normals. Amb el temps, han passat de 10 a 12 generacions de granotes des de l'accident, això hauria resultat que aquestes granotes negres predominessin dins de la zona d'exclusió”, continua exposant.

Tot i això, amb nivells de radiació molt més baixos avui dia, l'equip d'investigadors no sap si les granotes negres continuaran sent dominants . "Com que el paper protector de la melanina no és tan crucial en aquest moment, amb nivells molt més baixos de radiació, és possible que desapareguin. Tot i això, el nostre estudi també mostra que el manteniment d'aquesta coloració negra sembla no tenir un cost alt , per exemple, no hi ha un augment dels nivells d'estrès oxidatiu. Així que pot persistir", conclou Orizaola.