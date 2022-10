El Govern de la Generalitat, amb el nou projecte conegut com a 'NASA catalana', posarà en òrbita el seu segon nanosatèlit, el 'Menut', el 6 de desembre des del Cap Canyar de Florida ( Estats Units ) amb un coet de l'empresa nord-americana SpaceX.

Ho ha anunciat el secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer, a la presentació de les noves instal·lacions a Barcelona de la companyia espacial Open Cosmos, que ha dissenyat i fabricat el 'Menut', amb el fundador d'Open Cosmos, Rafel Jordà , i cap d'Enginyeria de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Josep Colomé.

Des de l'IEEC, Colomé ha explicat que es tracta d'un "superordinador empaquetat" que operarà a l'espai durant dos anys des que entri en servei , en un termini que es pot estendre fins a dos anys més, i ha destacat la col·laboració en el procés amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Fundació i2CAT.

Ferrer ha destacat que aquest superordinador ajudarà la Generalitat "a tenir les capacitats per poder lluitar contra el canvi climàtic" i també aportarà a les empreses informació per desenvolupar un servei de valor afegit.

"Aquest no serà l'últim satèl·lit que llançarem" , ha assegurat Ferrer, en referència al proper satèl·lit de comunicacions del Govern, que permetrà no fer només comunicacions, sinó que també serà un 'payload' flexible, amb protocols i 'softwares' incorporats que es poden actualitzar des de Terra --tecnologia amb què també compta el 'Menut'--.

'OPENCONSTELLATION'



'Menut' i el proper satèl·lit formaran part de l''OpenConstellation' impulsada per Open Cosmos per convertir-se en una "infraestructura global i compartida de satèl·lits d'observació de la Terra", per avaluar aspectes clau per a l'emergència climàtica, la crisi energètica, i els recursos i desastre naturals, entre d'altres.

El secretari de Polítiques Digitals ha explicat que, durant una visita a les instal·lacions de SpaceX juntament amb el director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat, Dani Marco, van abordar possibles "estratègies de col·laboració" amb l'empresa nord-americana.

LABORATORIS DE SATÈL·LITS



Open Cosmos ha detallat que invertirà des de les seves noves instal·lacions a Barcelona i juntament amb la plataforma tecnològica GPAInnova en laboratoris d'“última tecnologia” per a la fabricació de satèl·lits.

A més, preveu la inversió de 10 milions d'euros a la capital catalana i la creació de 50 llocs de treball directes d'alta qualificació amb l'objectiu també de "repatriar o portar aquells que en algun moment es van haver d'anar fora", ha dit Jordà , a més de 150 llocs de treball indirectes.

Per al fundador d'Open Cosmos, aquestes tecnologies permetran trobar solucions a reptes com el canvi climàtic, i ha afegit que la inversió en allò que ha descrit com un projecte tractor "estimula tot allò que és un creixement econòmic i desenvolupament d'indústria".