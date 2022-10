Els astrònoms han detectat tres asteroides propers a la Terra que aguaitaven sense ser detectats sota la resplendor del sol. Un dels asteroides és l'objecte potencialment més perillós i representa el risc més gran per a la Terra descobert en els últims vuit anys.

Els asteroides pertanyen a un grup que es troba dins de les òrbites de la Terra i Venus, però són increïblement difícils d'observar perquè la lluentor del sol els protegeix de les observacions del telescopi.

Recurs asteroide - UNSLPASH

Per evitar la resplendor del sol, els astrònoms van aprofitar l'oportunitat de fer les seves observacions durant la breu finestra del crepuscle. Un equip internacional va espiar les roques espacials mentre feia servir la Cambra d'Energia Fosca ubicada al Telescopi Víctor M. Blanco de 4 metres ubicat a l'Observatori Interamericà Cerro Tololo a Xile. Les seves troballes van ser publicades dilluns a The Astronomical Journal .

Un dels asteroides, anomenat 2022 AP7, té 1,5 quilòmetres d'amplada i una òrbita que podria posar-lo al camí de la Terra en el futur , però és difícil per als científics saber quan.

"La nostra enquesta crepuscular està recorrent l'àrea dins de les òrbites de la Terra i Venus a la recerca d'asteroides", assegura l'autor principal de l'estudi, Scott S. Sheppard, astrònom del Laboratori de Terra i Planetes de la Institució Carnegie per a la Ciència a Washington, DC, en un comunicat. . “Fins ara hem trobat dos grans asteroides propers a la Terra que tenen aproximadament 1 quilòmetre de diàmetre, una mida que anomenem assassins de planetes ”, prossegueix.

Els científics van determinar que l'asteroide creua l'òrbita de la Terra, però passa quan la Terra és al costat oposat del sol; aquest patró continuarà durant segles, ja que l'asteroide triga cinc anys a completar una òrbita al voltant del sol. Amb el temps, però, el moviment orbital de l'asteroide estarà més sincronitzat amb el de la Terra. Els científics no coneixen l'òrbita de l'asteroide amb prou precisió per dir què tan perillós es podria tornar en el futur, però per ara “es mantindrà allunyat de la Terra” , afirma Sheppard.

Un asteroide proper a la Terra que mesuri 1 quilòmetre o més “tindria un impacte devastador a la vida tal com la coneixem”, diu. La pols i els contaminants omplirien l'atmosfera durant anys, refredant el planeta i impedint que la llum del sol arribés a la superfície de la Terra. "Seria un esdeveniment d'extinció massiva com no s'ha vist a la Terra en milions d'anys", conclou.