És important reforçar les contrasenyes / @EP

L'administrador de contrasenyes NordPass ha presentat l'informe que delata les 200 contrasenyes més utilitzades i, per tant, més fàcils de descobrir, a nivell mundial ia Espanya al llarg del 2022, com 'password', '123456' i 'swing '.



La investigació, que demostra que es continuen fent servir contrasenyes massa febles, s'ha elaborat en col·laboració amb investigadors independents especialitzats en incidents de ciberseguretat, avaluant una base de dades de fins a 3TB. Per tant, si aquesta és una de les vostres contrasenyes, corre a canviar-la.



Segons detalla la llista, a Espanya la contrasenya que més es repeteix és '123456', que es pot desxifrar en menys d'un segon i que ha estat utilitzada per a més de 10.400 comptes. El segon lloc continua en la mateixa línia, ja que és ' 123456789 ', la mateixa contrasenya que han fet servir 4.680 vegades els espanyols i que també es pot desxifrar en menys d'un segon.



La següent més popular és ' swing ', que augmenta el temps per desxifrar-la en sis segons i que té un recompte de 3.265 vegades utilitzada. '12345', '12345678', '1234' o '000000', també entren al top 10 de contrasenyes més repetides i fàcils a Espanya, totes amb possibilitat de ser revelades en menys d'un segon.



A més de combinacions numèriques i alfanumèriques variades, també apareixen molts noms en aquesta llista de contrasenyes populars. ' alícia ' (192 vegades utilitzada), ' isabel ' (192), ' llavor ' (209) o ' santiago ' (208), són alguns exemples.



La llista recull altres contrasenyes com ' holacaracola ', al lloc 126; ' cacadevaca ', al lloc 158; ' justinbieber ', al número 150; o ' onedirection ', al lloc 133, encara que aquesta en concret prendria al voltant de tres anys per ser desxifrada.

A NIVELL GLOBAL



A nivell global, la contrasenya més utilitzada és ' password ', que s'ha utilitzat fins a 4.929.113 vegades i que podria ser desxifrada per un hacker en menys d'un segon. El segon lloc l'ocupa la favorita a Espanya, ' 123456 ', comptabilitzada 1.523.537 vegades.



Entre les 10 més populars, es troba ' guest ' amb 376.417 de repeticions i podent ser descoberta en 10 segons; ' qwerty ', amb 309.679 usuaris, i '111111' que ha estat utilitzada 229.047 vegades.



També n'hi ha d'altres com 'iloveyou' al lloc 43, 'fuckyou' al lloc 88, 'starwars' al 196 i 'bonjour' al 200 , sent la menys utilitzada amb un recompte de 8.932 vegades.



L'informe també permet conèixer quines són les marques de moda més utilitzades a les contrasenyes (en aquest cas la primera és 'tiffany'), els esports més repetits (Red Star Belgrade), les pel·lícules (leon) o els artistes més nomenats (U2 ).



TRIAR CONTRASENYES SEGURES



Per evitar utilitzar aquestes contrasenyes i patir robatoris o problemes de privadesa, NordPass ha ofert cinc consells per crear una contrasenya segura i difícil d'endevinar.

En primer lloc, ha de contenir almenys dotze caràcters i varietat de lletres majúscules i minúscules, números i símbols. En aquest sentit, fer servir un generador de contrasenyes seria el més fàcil, segons ha confirmat NordPass.



Una cosa fonamental és no reutilitzar les contrasenyes, és a dir, una mateixa contrasenya per a diversos comptes. Això facilita la feina dels hackers, que podran accedir a diversos comptes un cop hagin obtingut aquesta contrasenya repetida.



A més, cal estar pendents de quins comptes se solen utilitzar ia quins ja no s'hi accedeix mai. En aquestes últimes és on es corre més perill perquè, en cas d'una filtració, és possible que l'usuari no arribi a assabentar-se .



Actualitzar la contrasenya de forma periòdica sempre és un consell que cal tenir en compte. També és útil comprovar la fortalesa de la clau, conèixer si és insegura, antiga o reutilitzada. Finalment, l'ús d'un gestor de contrasenyes és l'opció més recomanable segons NordPass, ja que podreu emmagatzemar les contrasenyes i serà la manera més segura d'arribar-hi.