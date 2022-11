La vacuna universal contra la grip podria contrarestar una futura pandèmia|@EP

Els científics diuen que han aconseguit un gran avenç en dissenyar una vacuna contra els 20 tipus coneguts de grip. Utilitza la mateixa tecnologia d' àcid ribonucleic missatger (ARNm) que les vacunes Covid reeixides.

La grip muta i la injecció anual actual s'actualitza per garantir la millor combinació per al tipus que hi circula, però probablement no protegiria contra nous tipus de pandèmies.

La nova vacuna va desencadenar alts nivells d'anticossos, en proves en fures i ratolins, que podrien combatre una àmplia gamma.

Els antígens que conté (còpies segures de fragments recognoscibles dels 20 subtipus coneguts de virus d'influença A i B) poden ensenyar al sistema immunitari com combatre'ls i, amb sort, qualsevol nou cep que pugui desencadenar una pandèmia, diuen els investigadors, al futur. revista Ciència.

"La idea aquí és tenir una vacuna que proporcioni a les persones un nivell bàsic de memòria immunològica davant de diversos ceps de la grip", va dir el Dr. Scott Hensley , un dels científics darrere del treball a la Universitat de Pennsilvània.

"Hi haurà moltes menys malalties i morts quan passi la propera pandèmia de grip".

"MOLT PROMETEDOR"



La pandèmia de grip porcina del 2009, causada per un virus que va saltar d'espècie per infectar els humans, va ser menys greu del que es temia inicialment.

Però es creu que la pandèmia de grip espanyola del 1918 va matar desenes de milions de persones.

El director de l' Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l'Hospital Mount Sinai, a Nova York, Adolfo García-Sastre , va dir: "Les vacunes contra la influença actuals no protegeixen contra els virus d'influença amb potencial pandèmic.

“Aquesta vacuna, si funciona bé a les persones, aconseguiria això.

“Els estudis són preclínics, en models experimentals.

"Són molt prometedors i, encara que suggereixen una capacitat protectora contra tots els subtipus de virus de la influença, no podem estar segurs fins que es facin assajos clínics en voluntaris".

Estanislau Nistal, viròleg de la Universitat San Pablo , va dir: "Tot això implica el potencial d'una vacuna universal fàcil i ràpidament construïda que podria ser de gran utilitat en cas d'un brot pandèmic d'un nou virus d'influença".