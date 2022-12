Foto: Wikipedia

Després de dècades de recerca, ja ha començat la construcció del radiotelescopi més potent del món , que es col·locarà a Austràlia. Es diu Square Kilometre Array (SKA) i es considera un dels majors projectes científics del segle XXI .

Permetrà als científics mirar enrere a principis de la història de l'univers quan es van formar les primeres estrelles i galàxies .

Igualment, s'usarà per investigar l'energia fosca i perquè l'univers s'està expandint, i per buscar possible vida fora de la Terra.

L'SKA inicialment involucrarà dos conjunts de telescopis, encara que no es descarta que es pugui ampliar.