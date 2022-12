La teràpia gènica revolucionària ofereix esperança per als càncers intractables|@EP

Científics del Regne Unit han utilitzat un nou i revolucionari tipus de teràpia gènica per tractar un pacient jove amb leucèmia de cèl·lules T recidivant . L'administració de la tècnica, una primícia mundial, ha generat esperances que aviat pugui ajudar a abordar altres càncers infantils i malalties greus.

Alyssa, de Leicester, s'havia sotmès a quimioteràpia ia un trasplantament de medul·la òssia en un intent per alleujar la seva leucèmia, sense èxit. Sense més tractaments disponibles, les perspectives per al nen de 13 anys eren ombrívoles.

Però després de rebre una infusió de cèl·lules T donades, modificades amb una nova tecnologia coneguda com a edició de bases, Alyssa s'està recuperant i ha estat en remissió durant sis mesos.

“Estem en un estrany núvol nou per ser honest. És increïble”, va dir la seva mare, Kiona.

Ara, l'equip de l'hospital Great Ormond Street de Londres (Gosh) que va tractar Alyssa s'està preparant per reclutar 10 pacients més amb leucèmia de cèl·lules T, que també han esgotat tots els tractaments convencionals, per fer més assajos. Si tenen èxit, s'espera que les cèl·lules editades sobre la base es puguin administrar a pacients afectats per altres tipus de leucèmia i altres malalties.

“Aquesta és la nostra enginyeria cel·lular més sofisticada fins ara i aplana el camí per a altres tractaments nous i, en última instància, millors futurs per als nens malalts”, va dir el professor immunòleg Waseem Qasim , un dels líders del projecte. Presentarà els resultats de l'assaig a la reunió de la Societat Nord-americana d'Hematologia a Nova Orleans aquest cap de setmana.

La leucèmia de cèl·lules T és un càncer que afecta una classe de glòbuls blancs coneguts com a cèl·lules T. Aquests no es desenvolupen adequadament i creixen massa ràpid, la qual cosa interfereix amb el creixement de les cèl·lules sanguínies al cos. Els tractaments estàndard inclouen trasplantaments de medul·la òssia i quimioteràpia. En el cas d' Alyssa , aquests no van aconseguir aturar el progrés de la malaltia i la seva única opció semblava ser les cures pal·liatives.

Però el progrés recent a la teràpia cel·lular va oferir un nou mètode per abordar la seva condició. Les cèl·lules T es van recol·lectar d'un donant sa i es van canviar perquè poguessin matar altres cèl·lules T, incloses les cèl·lules de leucèmia. Això es va fer mitjançant l'edició bàsica, que permet als científics fer un sol canvi als milers de milions de lletres d' ADN que componen el codi genètic d'una persona.

Altres tecnologies poden aconseguir canvis tan mínims, però estan associades amb més efectes secundaris. Això és un problema menor amb l'edició bàsica i va permetre que l'equip de Gosh fes una sèrie de canvis separats a les cèl·lules T donades. Aquestes alteracions complexes van ser necessàries per garantir que les cèl·lules T realineades només ataquessin les cèl·lules T leucèmiques i no es destruïssin entre si a través del "foc amic". També van permetre que les cèl·lules funcionessin després de la quimioteràpia i van evitar que afectessin les cèl·lules normals.

Seguint els seus tractaments originals, Alyssa mai no va aconseguir una remissió completa. Després de la seva teràpia cel·lular de base editada i un segon trasplantament de medul·la òssia per restaurar el sistema immunològic, ha estat lliure de leucèmia durant més de sis mesos.

"Els metges han dit que els primers sis mesos són els més importants", va dir Kiona. “No volem ser massa arrogants, però seguim pensant: 'Si se'n poden desfer, només una vegada, ella estarà bé'. I potser tinguem raó.

El punt crucial és que la teràpia d'Alyssa es va basar en cèl·lules T donades que es poden editar, i per això la compatibilitat de donants no és un problema. “Aquesta és una teràpia cel·lular universal 'llista per fer servir' i, si es replica, marcarà un gran pas endavant en aquest tipus de tractaments”, va dir la Dra. Louise Jones del Medical Research Council, que va finançar el projecte.