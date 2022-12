Projecte Nacional d'Ignició

Per primera vegada a la història, els científics nord-americans a la Instal·lació Nacional d'Ignició al Laboratori Nacional Lawrence Livermore a Califòrnia van produir amb èxit una reacció de fusió nuclear que va resultar en un guany net d'energia, segons ha informat CNN.

El resultat de l'experiment és un gran pas en la recerca per trobar una font infinita d'energia neta que podria ajudar a acabar amb la dependència dels combustibles fòssils. Durant dècades, els investigadors han intentat recrear la fusió nuclear i han replicat la fusió que alimenta el sol.

No obstant, mai no havien obtingut un guany net. És a dir, fins ara havien gastat més energia en realitzar el procés de fusió que la que havien obtingut al final , i amb aquesta fita històrica han aconseguit que el procés acabi amb un guany net d'energia, obrint la porta a una font d'energia neta i il·limitada.

Si s'aconseguís consolidar aquesta tecnologia, donaria lloc a una font d'energia inesgotable, ja que utilitza recursos molt abundants a la terra, com ara l'aigua de mar. Per tant, baixaria el cost energètic de manera substancial. "Amb els àtoms que caben en un got d'aigua tindríem energia per a una família de quatre persones durant 40 anys" , explica Eleonora Viezzer, investigadora científica i referent mundial en el desenvolupament de la fusió nuclear a Onda Cero.

Segons informa CNN, la secretària d'Energia dels EUA, Jennifer Granholm, farà un anunci dimarts sobre un "gran avenç científic", va anunciar el departament diumenge.

La fusió nuclear passa quan dos o més àtoms es fusionen en un de més gran, un procés que genera una gran quantitat d'energia en forma de calor. A diferència de la fissió nuclear que alimenta l'electricitat a tot el món, no genera deixalles radioactives de vida perllongada.