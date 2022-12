Guanyadores de la cinquena edició dels Premis WONNOW / CaixaBank

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Alberto Granados, president de Microsoft a Espanya, han lliurat els Premis WONNOW a les millors alumnes de graus STEM -Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques- d'universitats espanyoles.

Amb aquesta iniciativa, totes dues entitats premien, per cinquè any consecutiu, l'excel·lència femenina en graus universitaris tècnics, fomenten la diversitat i contribueixen a reduir la bretxa de gènere en aquests sectors, amb enormes oportunitats laborals i on la presència de dones és escassa.

Aquestes oportunitats no han d'entendre de gèneres, encara que tal com es desprèn de l'informe ‘Desxifrar les claus: l'educació de les dones i les nenes en matèria de STEM’, de la UNESCO, només el 35% dels estudiants matriculats en les carreres vinculades a les STEM en l'educació superior són dones i únicament el 3% de les estudiants d'educació superior realitzen estudis TIC.

Segons el ‘O-Multirank Gender Monitor, el rànquing internacional d'universitats promogut per la Comissió Europea, que analitza més de 1.000 institucions de 80 països, entre ells Espanya, hi ha un desequilibri de gènere a mesura que la carrera acadèmica avança. Per àmbits de coneixement vinculat a les STEM, a Espanya, Biologia (62%), Química (55%) i Arquitectura (50%) són les que tenen major presència de la dona a les aules, mentre que Enginyeria Informàtica (14%), Enginyeria Mecànica (17%) i Enginyeria Elèctrica (19%) són les que menys matriculades tenen.

En el mercat laboral també existeix bretxa de gènere. Segons l'informe 'Dones i Innovació 2022', elaborat pel Ministeri de Ciència i Innovació en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), durant 2020 només un 17% d'empreses espanyoles i només una de cada tres companyies del sector de les TIC disposaven de dones especialistes en tecnologies avançades.

CONVOCATÒRIA CONSOLIDADA I DE REFERÈNCIA

CaixaBank i Microsoft tornen a unir-se en els Premis WONNOW amb l'objectiu que serveixi d'al·licient i inspiració per a altres joves i s'animin a estudiar graus tècnics i a formar-se adequadament per a accedir a llocs de treball molt demandats.

Les estudiants premiades en aquesta edició han estat seleccionades entre les 975 alumnes de 57 universitats de tota Espanya que s'han presentat enguany, la qual cosa representa un 34,8% més de participació respecte a l'edició anterior. Aquests guardons s'han convertit en una convocatòria consolidada i de referència en l'àmbit universitari i al llarg de les cinc edicions celebrades fins al moment hi han participat més de 2.700 alumnes.

El rang de les notes de les finalistes del premi en metàl·lic de les cinc edicions és d'entre 9,51 i 9,91, sent la diferència entre la nota més baixa i la més alta de tan sols 0,4 dècimes i amb una nota mitjana de 9,7.

Durant l'acte de lliurament dels guardons, el conseller delegat de CaixaBank ha destacat el treball i esforç de totes les participants i ha felicitat les premiades. Gortázar ha destacat que “totes les participants i guanyadores són un referent per a animar a altres estudiants a trencar estereotips i fer que s'interessin per la ciència i la tecnologia des de joves. És prioritari fomentar el talent femení en tots els sectors i especialment en aquests àmbits on la presència i referent de dones és més baix”.

Per la seva banda, el president de Microsoft a Espanya ha assenyalat que “existeix una elevada demanda de talent digital a Espanya, però no obstant això, 8 de cada 10 empreses de tots els sectors troben dificultats per a reclutar a professionals formats en tecnologia i habilitats STEM per a cobrir els llocs que necessiten. Les companyies ja són totes digitals i aquesta digitalització no ha d'entendre de gèneres. Amb els premis WONNOW al costat de CaixaBank, volem premiar l'excel·lència acadèmica de les noies universitàries en carreres STEM i animar a altres a que ho vegin com una extraordinària oportunitat. Hem de treballar en la formació i impulsar el talent tècnic i digital femení si volem fer créixer la nostra economia d'una forma diversa i inclusiva”.

MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS D'UNIVERSITÀRIES STEM A ESPANYA

Els Premis WONNOW aborden dues qüestions claus per a CaixaBank i Microsoft: la diversitat i l'aposta per la tecnologia i la capacitació digital. A banda, són un clar reflex dels valors que totes dues entitats comparteixen, entre els quals es troben el compromís social, el treball per la igualtat i el reconeixement de l'excel·lència.

Per a triar a les guanyadores s'ha valorat el seu expedient acadèmic i la seva trajectòria personal, educativa, professional i social. La guanyadora del premi en metàl·lic és:

Irene Abril (Madrid) ha obtingut el premi al millor expedient acadèmic, trajectòria personal, educativa, professional i social d'aquesta edició, dotat amb 10.000 euros. A banda, tindrà accés a un programa de mentoring impartit per Microsoft, l'objectiu del qual és acompanyar-li en els seus primers passos en el món professional, compartir experiències en el desenvolupament d'una carrera en el sector STEM i ajudar-la a identificar oportunitats laborals.

La Irene és graduada en Física per la Universitat Complutense de Madrid i màster d'Estudis Avançats en Astrofísica per la Universitat de Cambridge. Actualment, està cursant un doctorat en la Universitat de Cambridge en Matemàtiques Aplicades i Física Teòrica.

Les altres 10 estudiants premiades tenen accés a una beca remunerada per a treballar durant sis mesos en el Grup CaixaBank i participar en el desenvolupament de projectes d'innovació vinculats a la transformació del sector financer. També es beneficiaran del programa de mentoring impartit per Microsoft.