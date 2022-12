Presentación en el TecnoCampus / Twitter @TecnoCampus

El TecnoCampus ha acollit la presentació de l’acceleradora de fabricació additiva ThinkIn 3D, acte al qual han assistit un centenar de persones, moltes d’elles empresaris interessats en aquesta tecnologia.

El director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa, ha destacat que ThinkIn3D “és una infraestructura que facilita l’acompanyament de les empreses per a l’adopció de la tecnologia d’impressió 3D, sobretot en startups, pimes i micropimes”. La incubadora és un espai de 700 m2 dins del TecnoCampus que estarà disponible a partir del mes de març i disposarà d’equipament polivalent i flexible per a diferents aplicacions.

Checa ha recordat que ThinkIn3D s’ha plantejat seguint un model “en forma de T, perquè tindrà una vertical molt clara en aplicacions de l’àmbit de la salut i del benestar de les persones, però també una visió horitzontal que pretén arribar a empreses de la resta de sectors”.

Aquesta incubadora, nascuda com una aliança entre diferents entitats, busca mobilitzar recursos que tinguin impacte real, tant en les persones com en el context territorial. En aquest sentit, el director del parc tecnològic ha recordat que la fabricació additiva, que de manera informal coneixem com a impressió 3D, és una tecnologia disruptiva perquè “permet abordar models de negoci diferents, amb altres criteris de conceptualitzar i de dissenyar i amb molt de recorregut”. De fet, Checa ha recordat que un estudi desenvolupat als Estats Units entre 2016 i 2020 situa la fabricació additiva en la posició número nou dins del rànquing de les deu tecnologies amb més número de patents.

UNA XARXA D'INCUBADORES D'ALTA TECNOLOGIA

Per la seva banda José Luis Bonet, president de la Fundación INCYDE, ha estat l’encarregat de contextualitzar ThinkIn3D com una peça clau dins d’un ecosistema molt ric d’incubadores d’alta tecnologia. I és que actualment a Espanya existeixen 23 incubadores, 13 de les quals ja estan en funcionament per a fomentar la innovació en les micropimes. “És la xarxa més gran d’incubadores d’alta tecnologia d’Europa, i els nostres objectius són ambiciosos: l’any 2025 haurem incubat un total de 2.500 empreses de base tecnològica que hauran creat 45.000 llocs de treball directes en territori espanyol”, puntualitza Bonet.

La Fundació INCYDE és el resultat de la unió de totes les Cambres de comerç d’Espanya i té com a objectiu incentivar la creació i consolidació d’empreses. De fet, des de l’any 2000, INCYDE ha invertit més de 330 milions d’euros en acompanyar emprenedors i empreses de tot el territori apostant per la innovació i la formació com a eines centrals. Durant la seva intervenció, Bonet s’ha referit a les 3T que esdevenen claus d’èxit en moments de greu crisi com l’actual: “les persones, les empreses, les institucions i també els països que vulguin tenir èxit han de fer servir el treball, el talent i la tenacitat, i en el context actual afegiria la T de transformació”.

UNA APOSTA PER A TOTS ELS SECTORS

L’acte de presentació també ha comptat amb un espai per a la reflexió i l’aprenentatge de la mà del director del Center for Innovation in Cities, Esteve Almirall. Durant la seva ponència, Almirall ha incidit en la importància que les empreses puguin “cavalcar en les diferents onades de canvi tecnològic, i per això és necessari parar atenció als progressos tècnics i també als processos d’adopció d’aquestes disrupcions per part de les empreses”. Segons el professor d’ESADE, “si es produeix l’adopció d’una disrupció vol dir que la prova de mercat existeix, perquè sinó les empreses no l’adoptarien, i el fet que apareguin noves possibilitats tecnològiques en un camp vol dir que aquest àmbit té recorregut.”

Almirall, que té una dilatada experiència en el sector de les TIC de negocis, ha recordat que ”moltes vegades, les polítiques d’innovació s’enfoquen a crear i accelerar empreses o a empènyer sectors concrets, però hi ha una altra manera de fer-ho que pot beneficiar molts més sectors: apostar per tecnologies d’ús general com la intel·ligència artificial, la impressió 3D, el núvol, etc.”. En aquest sentit, Almirall ha afirmat rotundament que “apostar per aquest tipus de tecnologia general vol dir apostar per tots els sectors, i el ThinkIn3D és una eina per possibilitar que això succeeixi en l’àmbit de la fabricació additiva”.

Finalment, David Bote, alcalde de Mataró ha estat l’encarregat de cloure l’acte. Bote ha recordat que el “TecnoCampus aporta talent i innovació, dues apostes que formen part de l’ADN de la ciutat de Mataró, i ho fa donant suport a la internacionalització, impulsant la formació per preparar-nos pel futur i posant al servei de les empreses eines per afavorir la seva competitivitat”. N’és una bona mostra la posada en marxa de ThinkIn3D, que en paraules de l’alcalde de Mataró “és un projecte transformador que garanteix el futur de la nostra ciutat per la seva capacitat d’ajudar a la innovació entre el teixit econòmic del territori”.