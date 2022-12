Per què l'acumulació de greix visceral pot agreujar la infecció pel COVID?|@EP

L' obesitat augmenta la probabilitat de desenvolupar COVID-19 greu, cosa que prolonga l'estada hospitalària i augmenta les taxes de mortalitat. A més del fet que les persones amb obesitat poden mostrar un sistema immunològic compromès, la major abundància de teixit adipós en aquesta població s'ha assenyalat com una de les causes principals dels quadres més greus.

Atès que les cèl·lules del teixit adipós expressen la replicació d'ACE2 i SARS-CoV-2, i la seva agressió inflamatòria es veu afavorida per la presència de gotes de lípids, la hipòtesi que el teixit adipós pot servir com a reservori per emmagatzemar i replicar el virus, així com un lloc per amplificació de citocines, ha sorgit com una possible explicació de la forta associació entre l'obesitat i la gravetat de COVID-19.

Estudis recents han demostrat que el SARS-CoV-2 sí que pot infectar les cèl·lules del teixit adipós, inclosos els adipòcits, afavorint una resposta inflamatòria local i provocant canvis en el perfil lipídic. Alhora, es creu que aquests canvis contribueixen a la resistència a la insulina i dificulten la recuperació dels pacients.

Ara, un ampli grup de científics brasilers van contaminar dos tipus de cèl·lules greixoses al laboratori: una derivada de cèl·lules mare humanes extretes del teixit subcutani i l'altra diferenciada de cèl·lules mare extretes del teixit adipós visceral.

Els seus experiments van mostrar que els greixos viscerals, els greixos al fetge, els intestins i altres òrgans, que són un factor perillós per als problemes cardíacs, la diabetis i la hipertensió, contribueixen més a aquests problemes amb la presència de COVID-19 a la greix subcutani. Els experiments van ser realitzats a Brasil per investigadors de la Universitat Estadual de Campinas (UNICAMP) i de la Universitat de Són Paulo (USP) i acaben de ser publicats la revista Nature Communications.

“Es va poder observar que els adipòcits viscerals són més susceptibles a la infecció per SARS-CoV-2. La càrrega viral va augmentar molt més en aquest tipus de cèl·lules greixoses que en els adipòcits subcutanis. Creiem que això va ser degut principalment als nivells més alts de la proteïna ACE-2, aquella a la qual s'uneix el virus per envair les cèl·lules”, va informar Marcelo Mori, professor de l'Institut de Biologia de la UNICAMP i un dels líders del estudi.

A més, els investigadors van trobar que quan els adipòcits viscerals es contaminaven, produïen una major quantitat de citocines proinflamatòries, que alerten el sistema immunitari sobre un risc que s'ha de combatre.

“Volíem veure si hi havia una associació similar en el context de COVID-19. I, de fet, el nostre model suggereix que com més teixit adipós visceral hi ha a les persones obeses, més es pot replicar el virus i això amplifica el procés inflamatori”, va explicar Mori.

En els adipòcits subcutanis, en canvi, el grup va observar una disminució de la lipòlisi, la descomposició dels greixos i altres lípids per hidròlisi per alliberar àcids grassos, que poden ser utilitzats com a font d'energia durant l'activitat física o els períodes de dejuni. “La nostra hipòtesi és que això representa una resposta cel·lular antiviral. Hi ha estudis que mostren que la inhibició de la lipòlisi redueix la capacitat replicativa del SARS-CoV-2, cosa que es pot explicar perquè el virus necessita lípids per produir el seu embolcall, així com energia de les cèl·lules per fer còpies del seu material genètic” va indicar Mori.

Entendre els efectes

Es van exposar adipòcits viscerals a diferents ceps de SARS-CoV-2: el llinatge ancestral originari de Wuhan, Xina, i aïllat d'un dels primers brasilers diagnosticats amb COVID-19; i la variant gamma (P.1.), que va sorgir a finals de 2020 a Manaus, la capital de l'estat d'Amazones al Brasil. La diferència de susceptibilitat en comparació dels adipòcits subcutanis es va observar només en resposta al virus ancestral.