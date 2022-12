El projecte d'Europa per captar l'energia solar de l'espai i aturar la crisi energètica|@EP

L'Agència Espacial Europea (ESA) vol posar fre a la crisi energètica gràcies al programa de desenvolupament anomenat 'SOLARIS', d'aquesta manera, l'agència intergovernamental avançaria a les plantes d'energia solar amb base a l'espai.

Aquest pas exploratori implica estudis de factibilitat, activitats de recerca, desenvolupaments de tecnologies i anàlisis reguladores de l'energia solar basada en l'espai per a l'ESA contribueixi a les necessitats energètiques d'Europa .

L'agència emprarà el mètode Space-Based Solar Power (SBSP, per les sigles en anglès) per aprofitar l'energia solar dels satèl·lits en òrbita geoestacionària amb l'objectiu de convertir-la en microones de baixa densitat que es transmetrien a estacions receptores de la Terra.

Aquests satèl·lits recol·lectarien la llum solar durant les 24 hores del dia i els set dies de la setmana ; tenint en compte que haurien de ser grans, requeririen avenços tècnics i emprendran investigacions per confirmar els efectes benèvols de les microones de baixa potència en la salut de les persones.

Sanjay Vijendran (líder de l'ESA per a la proposta SOLARIS) explica que "l'energia solar espacial ofereix característiques noves, com l'energia de càrrega base que en realitat serveix per complementar en lloc de competir amb fonts intermitents, com l'energia solar terrestre i la eòlica. En aquest sentit, podrien oferir una opció alternativa a l'energia nuclear en el futur, on els estudis mostren que la solució basada en l'espai acaba sent sorprenentment competitiva”.

El programa ajudarà Europa a prendre una decisió final el 2025 sobre el possible desenvolupament de lenergia solar basada en lespai que se centra a contribuir a la descarbonització de lenergia terrestre.

Tecnologia emprada a SOLARIS



L'ESA va trucar a la indústria tecnològica europea per implementar l'energia solar basada a l'espai, a més, atès que SBSP és un camp àmpliament interdisciplinari, hi ha una varietat de punts d'enfocament que van des dels panells fotovoltaics i cèl·lules solars fins als sistemes de propulsió avançats .

D'altra banda, els Serveis d'Aplicacions Espacials de Bèlgica investiguen el muntatge robòtic de maquinari a l'espai d'estacions SBSP, mentre que l'empresa Astrostrom de Suïssa segueix un altre enfocament per aprofitar l'energia del Sol des de la Lluna.

Els possibles beneficis



Segons l'ESA, el projecte requerirà desenvolupaments tecnològics nous , però en general es basa en principis tecnològics existents i física coneguda que tindria una font d'energia neta com a resultat final.

Per posar un exemple, un sol satèl·lit d'energia solar de l'escala planificada generaria al voltant de 2 GW per subministrar electricitat a més d'un milió de llars i proporcionaria beneficis ambientals i econòmics a Europa.

TNW indica que "específicament, per al 2040, SBSP podria contribuir a la generació d'electricitat sostenible ia preus competitius per a les llars i les empreses europees de dues maneres diferents":