El metavers pot ser el futur / Freepik

Els mòbils han esdevingut una part fonamental del nostre dia a dia. És pràcticament impossible sortir de casa sense ell, perquè ens dóna eines per realitzar una gran varietat de funcions: orientar-nos amb el GPS, pagar, revisar la vida dels nostres amics i amigues mitjançant les xarxes socials, comprovar si tenim algun correu del nostre cap, trucar a qui vulguem... Les possibilitats són pràcticament infinites.

Tot i això, la tecnologia té la capacitat d'envellir en molt poc allò que avui dia ens sembla el més innovador. Aquesta és, bàsicament, la predicció de Nokia . Segons Nishant Batra, director d'Estratègies i Tecnologia de l'empresa finlandesa, els mòbils a què ens hem tornat tan addictes tenen els dies comptats.

Segons les seves paraules, la fi dels smartphones arribarà abans del 2030, ja que es veuran "superats" durant la segona meitat de la dècada.

Sota l'opinió de Nishant Batra, el substitut dels telèfons mòbils intel·ligents serà el metavers , un concepte que continua sent complicat d'entendre per a milers de persones. Per fer-nos una idea, és un concepte de món virtual en què cada persona podrà accedir mitjançant una sèrie de dispositius, i en què cadascú podrà interactuar amb tots els elements que hi estan integrats. Per tant, seria com si, per exemple, mitjançant unes ulleres de realitat virtual, poguéssim teletransportar-nos a un món digital on poguéssim interactuar.

Alguns exemples pràctics per entendre el metavers serien, per exemple, una reunió de treball. Si el metavers permet una sala de reunió, hi podries accedir des de casa i en pijama sense que això importés, perquè el teu avatar seria l'encarregat de retransmetre les paraules.

Una plaça pública virtual, un dels projectes seleccionats a la categoria de Metaverso com una de les millors invencions del 2022 segons Time. Fotografia d'ARXIU Signatura: SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

Aquest nou món virtual obriria un ventall de possibilitats difícils d'imaginar. És per això que companyies com Apple o Meta ja estan treballant-ho per ser els pioners i endur-se el gran botí que reportarà en el futur. Tot i això, costa d'imaginar que les dates que vaticina Nokia siguin versemblants, ja que el metavers està en la seva fase pràcticament embrionària i per al 2030 queden només 7 anys.

Algunes de les premisses imprescindibles perquè triomfi aquesta nova tecnologia és que hi hagi "dispositius VR i AR assequibles, ergonòmics i amb connexió sense fils".