Foto: CaixaBank

CaixaBank ha format, juntament amb onze empreses i organitzacions internacionals més, un consorci europeu de recerca per analitzar com millorar la ciberseguretat gràcies a l'ús de la intel·ligència artificial (IA) i el big data . El projecte, anomenat AI4CYBER, s'emmarca al programa Horitzó Europa per a la investigació i innovació, finançat per la Unió Europea.

Juntament amb Tecnalia (coordinadora del projecte), la Universitat de Western Macedònia, Thales, Frontedart, Public Power Corporation, ITTI, l'Hospital de l'Esperit Sant d'Évora, Montimage, Search-Lab, European Organisation for Security i PDMFC, CaixaBank ha format un equip que, durant els propers tres anys, estudiarà noves maneres de respondre als desafiaments en ciberseguretat, amb un focus especial en les oportunitats i riscos que suposa l'aplicació de la intel·ligència artificial.

MÉS INFORMACIÓ CaixaBank crea un comitè assessor de diversitat per crear iniciatives d'igualtat en comú

Concretament, l'objectiu del consorci AI4CYBER és dissenyar nous serveis de ciberseguretat per a la comprensió, detecció i anàlisi dels atacs, així com maneres d'ajudar a preparar els sistemes crítics perquè siguin resistents a ells. Els seus resultats aniran orientats a ajudar desenvolupadors i operadors de sistemes per administrar de manera efectiva la seguretat, la resiliència (capacitat per adaptar-se a situacions adverses amb resultats positius) i la resposta dinàmica contra atacs cibernètics avançats.

El principal rol de CaixaBank en el projecte és liderar el cas pilot d'aplicació de les solucions per a la protecció de la seva infraestructura i la prevenció del frau. D'aquesta manera, els desenvolupaments d'AI4CYBER es provaran a l' entorn real d'una entitat financera i se'n podran estudiar els beneficis en termes de temps de resposta davant d'incidents, i la millora de models de detecció d'anomalies als patrons de comportament.

PROJECTES EUROPEUS D'INVESTIGACIÓ

A més d'aquest consorci, CaixaBank ha participat en altres projectes europeus en el marc del programa Horitzó 2020 , que va tenir gairebé 80.000 milions d'euros de finançament de la Unió Europea durant set anys (2014-2020). L'actual marc de finançament per a la investigació i la innovació de la Comissió Europea, Horizonte Europa compta amb 95.510 milions d'euros per al període 2021-2027 i té com a objectiu garantir que Europa produeixi ciència de primer nivell i elimini les barreres per a la innovació.

CaixaBank ha aconseguit formar part de deu consorcis guanyadors els darrers anys, amb un finançament rebut en innovació tecnològica i de ciberseguretat superior als 2,5 milions d'euros.

La participació de CaixaBank en aquests projectes posiciona l'entitat com a agent implicat en R+D per al sector financer, amb un focus especial en la seguretat de la informació. A més, formar part d'aquests consorcis internacionals facilita a l'entitat una coordinació més gran en la millora contínua de l'entorn de ciberseguretat de l'entitat i del sector financer en general.

CIBERSEGURETAT, UNA PRIORITAT ESTRATÈGICA

La ciberseguretat és una prioritat per a CaixaBank, que ha implementat un ecosistema de ciberseguretat que compta amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals de les incidències de seguretat.

L'entitat inverteix de manera contínua en tecnologia per respondre als requeriments dels clients, garantir-ne el creixement, l'adaptabilitat a les necessitats del negoci i la disponibilitat permanent de la informació. Així, es garanteix una adaptació total de la infraestructura a les necessitats de la gestió financera i del servei als clients.​

CaixaBank ha estat pionera en la coordinació i la investigació en seguretat, amb mesures com ara la creació d'un grup especialitzat en respostes a incidents de seguretat informàtica i d'un centre que coordina la seguretat integral de tot el grup. A més, és membre dels principals fòrums internacionals de recerca i col·laboració en matèria de ciberseguretat.