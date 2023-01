Estats Units aprova la primera vacuna del món per a les abelles mel·líferes en declivi|@EP

Els Estats Units han aprovat l'ús de la primera vacuna del món per a les abelles mel·líferes.

Va ser dissenyat per prevenir morts per la malaltia de la boig americana, una condició bacteriana coneguda per debilitar les colònies en atacar les larves d'abella.

El Departament d'Agricultura dels EUA (USDA) va aprovar aquesta setmana una llicència condicional per a la vacuna, segons la signatura de biotecnologia darrere del desenvolupament.

Com a pol·linitzadors, les abelles tenen un paper fonamental en molts aspectes de l'ecosistema.

La vacuna podria servir com un "avenç en la protecció de les abelles mel·líferes", va dir Annette Kleiser, directora executiva de Dalan Animal Health , en un comunicat.

Funciona introduint una versió inactiva del bacteri a la gelea reial que se li dóna a la reina, les larves de la qual obtenen immunitat. Els Estats Units han vist reduccions anuals a les colònies d'abelles mel·líferes des del 2006, segons l'USDA.

L'USDA diu que molts factors, de vegades superposats, amenacen la salut de les abelles mel·líferes, inclosos paràsits, plagues i malalties, així com un fenomen anomenat Desordre de col·lapse de colònies, que passa quan les abelles obreres abandonen un rusc i deixen enrere a la reina.

Els pol·linitzadors com les abelles, les aus i les ratapinyades són responsables d'aproximadament un terç de la producció agrícola mundial, segons l' Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació.

La malaltia de la bogeria americana planteja un desafiament per als apicultors, ja que és altament contagiosa i no té cura. L'únic mètode de tractament requereix cremar la colònia d'abelles infectades juntament amb els ruscs i l'equip i tractar colònies properes amb antibiòtics.

La nova vacuna conté una versió inactiva del bacteri que causa la malaltia del boig americà, Paenibacillus larvae, segons Dalan Animal Health. Els bacteris s'incorporen a l'aliment de gelea reial que les abelles obreres donen a l'abella reina, que després ingereix l'aliment i manté part de la vacuna als ovaris, segons la firma de biotecnologia, que s'especialitza en salut i immunologia d'insectes .

Diu que això dóna a les larves d'abella immunitat a la malaltia a mesura que eclosionen i redueix la mort per la malaltia.