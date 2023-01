El forat dins de la capa d'ozó sobre l'Antàrtida segueix "dins de la mitjana" el 2022. Foto: Copernicus



La capa d'ozó s'està recuperant des que es va iniciar l'eliminació progressiva a nivell mundial de les substàncies perjudicials per a aquesta i, si es mantenen les mesures previstes al Protocol de Montreal durant els propers quatre decennis, aquesta millora contribuirà a alentir l'augment global de temperatura aproximadament en 0,5 graus centígrads d'aquí a 2100, segons va assegurar dilluns passat 9 de gener l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).

Les dades de l' Informe d'avaluació quadriennal del Grup d'Avaluació Científica del Protocol de Mont -real confirmen que l'eliminació progressiva a escala mundial del 99% de les substàncies químiques perjudicials per a la capa d'ozó permet recuperar-les i mitigar-ne el canvi climàtic. El treball es va presentar a la CIII reunió de la Societat Meteorològica dels Estats Units i també va advertir dels efectes no desitjats a la capa d'ozó que podrien tenir tecnologies noves com la geoenginyeria.

El document confirma la notable recuperació de l'estratosfera superior i la disminució de l'exposició de les persones a la radiació ultraviolada (UV) nociva del sol. D'aquesta manera, estima que de mantenir-se les polítiques actuals, la capa d'ozó recuperarà els seus valors de 1980 aproximadament en 2045 a l'Àrtic ; el 2066 a l'Antàrtida i el 2040 a la resta del món . A més, els científics conclouen que les variacions en la mida del forat d'ozó a l'Antàrtida, sobretot entre el 2019 i el 2021, es van deure principalment a les condicions meteorològiques. Tot i això, afegeix que la superfície i profunditat del forat d'ozó ha disminuït des de l'any 2000.

La secretària executiva de la Secretària de l'Ozó del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, Meg Seki, va qualificar de "fantàstica notícia" que l'últim informe quadrienial confirmi que la capa d'ozó s'està recuperant. "No es destacarà mai prou fins a quin punt el Protocol de Montreal ha contribuït a la mitigació del canvi climàtic. En els últims 35 anys, el Protocol s'ha convertit en un veritable defensor del medi ambient", ha afegit.

A més, ha destacat que les avaluacions i els exàmens que realitza el Grup d'Avaluació Científica segueixen sent un component "essencial" de la tasca del Protocol, que ajuda a informar les instàncies normatives i decisòries.