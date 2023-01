Arxiu - Estruç, camp, Astúries, rural. - EUROPA PRESS - Arxiu

Arqueòlegs de l'Autoritat d'Antiguitats d'Israel han descobert vuit ous d' estruç de més de 4.000 anys d'antiguitat a la sorra del desert del Nèguev, al sud d'Israel.

Mentre feien un treball rutinari previ a la construcció d'una zona agrària a la població de Beer Milka, els arqueòlegs van trobar vuit ous enmig de pedres cremades, eines de pedernal i fragments de ceràmica. Així, els investigadors han conclòs que els avantpassats d'aquella època ja cuinaven els ous, ja que un estava a prop de la foguera i un altre dins d'aquesta.

La directora de l'AAI, Lauren Davis, ha assenyalat que en ser nòmades els avantpassats no van construir estructures permanents "però les pedres cremades, eines i fragments permeten sentir la seva presència al desert".

"Aquesta és una troballa molt important que, amb l'ajuda de mètodes científics moderns, ens podrà ensenyar molt sobre la gent nòmada del desert en temps remots" , va afegir.

El lloc va ser trobat per casualitat, ja que la sorra de les dunes va cobrir durant mil·lennis el campament prehistòric i va ser redescobert pel moviment de les sorres també al llarg dels mil·lennis, que va elevar les restes a la superfície novament.

Per això, Davis destaca que l'"excepcional preservació dels ous" proporciona l'oportunitat de permetre veure els investigadors com vivien aquells nòmades del desert, i les truites gegantines que consumien.

En aquella època les estruços eren animals comuns a la zona. De fet, el doctor de l'AAI Amir Gorzalczany, ha assenyalat que els estruços solen trobar-se en contextos funeraris com objectes i luxe o bé transformats en cantimplores.

"Naturalment van ser usats com a font d'aliment: un ou d'estruç té el valor nutritiu de 25 ous normals de gallina!" , va explicar l'expert. També va dir que se sap que els ous de estruç van ser usats en diferents tipus de cerimònies, per les restes trobades, "i és interessant comprovar que, encara que els ous d'estruç no són poc comuns a les excavacions arqueològiques, no s'han trobat ossos de aquest gran ocell".

L'expert conclou que potser això indiqui que al món antic evitaven caçar-los i s'acontentaven de recollir els ous. Davis exposa que quan acabi l'excavació reconstruiran els ous com un trencaclosques, ja que un ou complet potser els digui més sobre l'espècie a què pertanyien i perquè eren usats un trencaclosques", va dir Davis.

"L'ou complet potser ens digui més de l'espècie a què pertanyien i per a què eren usats exactament. Des del meu punt de vista, cada closca d'ou val el preu en or", ha apuntat.