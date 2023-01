Peixos / Freepik

Investigadors de la Universitat de Viena i de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han determinat en un estudi que els peixos que viuen a la part fosca dels oceans poden veure reduït la seva mida per culpa de l'augment de la temperatura de l'aigua.

La revista 'Proceedings of the Royal Society B' ha publicat els resultats de la feina que se centra en peixos que viuen per sota dels 200 metres de profunditat, on no arriba la llum solar, ha informat l'ICM en un comunicat aquest dijous.

Els autors han recuperat otòlits, petites estructures de l'orella interna dels peixos ossis que permeten la captació de so i intervenen en el seu equilibri, de formacions geològiques de fa entre 700.000 i 800.000 anys de l'illa de Rodes.

Han mesurat els otòlits per estudiar com hauria canviat la mida dels peixos al llarg dels períodes glaceres i interglacials.

S'han centrat en els canvis que van experimentar els 'peixos llanterna' durant el període interglacial: es tracta d'un grup de petits peixos mesopel·làgics que reben aquest nom per la seva capacitat de produir la seva pròpia llum.

Aquests peixos contribueixen "enormement" a la bomba biològica de carboni, un mecanisme natural que serveix per reduir el diòxid de carboni atmosfèric (CO2): els organismes fitoplànctons absorbeixen CO2 de l'atmosfera mitjançant la fotosíntesi.

Per la seva banda, cada nit, els 'peixos llanterna' es desplacen centenars de metres cap a la superfície dels oceans per alimentar-se de plàncton i tornen a baixar, transportant així "enormes" quantitats de carboni de la superfície fins al llit marí.