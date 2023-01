Foto: Wikipedia

El cometa C/2022 E3 (ZTF), descobert el 2022, tornarà a passar a prop de la Terra en les properes setmanes. La notícia potser no tindria més incidència si no fos perquè la trajectòria del cos celeste no l'ha portat als voltants del nostre planeta des de fa uns 50.000 anys.

"Hauria de ser visible amb un telescopi i probablement amb binoculars", ha explicat la nasa la NASA, apuntant que des del 12 de gener és visible des de diversos països de l'hemisferi nord del planeta (i ho serà durant les setmanes que queden d'aquest mes) , mentre que a principis del mes que ve es repetirà la situació a l'hemisferi sud.

Aquest cos celeste té com a particularitat un núvol de pols i gas verd que envolta el seu nucli. Va ser descobert l'any passat quan era dins de l'òrbita de Júpiter.