Es pot revertir l'envelliment?: la troballa important d'un grup de científics de Harvard|@EP

La ciència avança en diverses direccions. Així com ha generat les vacunes per frenar la pandèmia de coronavirus , una nova gesta científica busca un horitzó que sembla de ciència ficció: revertir l'envelliment.

Després d'una sèrie d'experiments amb ratolins, científics de la Universitat de Harvard dels Estats Units han aconseguit revertir l'envelliment. Els investigadors van poder duplicar la vida que els quedava a uns ratolins vells. Es tracta d'un treball que va portar 13 anys de desenvolupament i que va ser publicat a la revista Cell.

"Creiem que el nostre és el primer estudi que mostra el canvi epigenètic com el principal impulsor de l'envelliment als mamífers", va dir l'autor principal de l'article, David Sinclair, professor de genètica a l'Institut Blavatnik de l'Escola de Medicina de Harvard i codirector de l'Institut Paul F. Centre Glenn per a la Investigació de la Biologia de l'Envelliment.

Sinclair va ser elegit una de les 100 persones més importants del món per a la revista Time l'any 2020. Ha desenvolupat la seva carrera buscant l'objectiu d'assolir la fórmula per endarrerir al màxim l'envelliment.

L'estudi demostra per primera vegada que la degradació en la manera com s'organitza i regula l'ADN , coneguda com a epigenètica , pot provocar l'envelliment en un organisme, independentment dels canvis en el codi genètic en si.

Els diversos experiments de l'equip brinden l'esperada confirmació que els canvis a l'ADN no són l'única, ni tan sols la causa principal de l'envelliment. Les troballes mostren que els canvis químics i estructurals a la cromatina, el complex d'ADN i proteïnes que formen els cromosomes, alimenten l'envelliment sense alterar el codi genètic en si.

El coautor principal Jae-Hyun Yang , investigador en genètica al laboratori de Sinclair, va dir: "Esperem que les troballes transformin la manera com veiem el procés d'envelliment i la manera com abordem el tractament de les malalties associades amb l'envelliment" , va dir.

Els autors van dir que pel fet que és més fàcil manipular les molècules que controlen els processos epigenètics que revertir les mutacions de l'ADN, el treball apunta a noves vies que s'enfoquen a l'epigenètica en lloc de la genètica per prevenir o tractar el dany relacionat amb edat.

Primer, van sostenir, els resultats s'han de replicar en mamífers més grans i humans. Actualment s'estan fent estudis en primats no humans. “Esperem que aquests resultats es vegin com un punt d‟inflexió en la nostra capacitat per controlar l‟envelliment.

Aquest és el primer estudi que mostra que podem tenir un control precís de l‟edat biològica d‟un animal complex; que podem impulsar-ho cap endavant i cap enrere a voluntat”, va dir Sinclair. I va grafificar: “És com reiniciar un ordinador que no funciona correctament”.

L'estudi, liderat per investigadors de la start-up Rejuvenate Bio, sorgida de l'Institut Wyss de Harvard, ha injectat tres dels quatre factors Yamanaka –OCT4, SOX2 i KLF4, en ratolins de 124 setmanes, uns 77 anys humans.

Durant dècades, una teoria regnant al camp va ser que l'envelliment sorgeix d'una acumulació de canvis a l'ADN, principalment mutacions genètiques, que amb el temps impedeixen que més i més gens funcionin correctament. Aquests errors de funcionament, alhora, fan que les cèl·lules perdin la seva identitat, per la qual cosa els teixits i els òrgans es deterioren, cosa que porta a la malaltia i, en última instància, a la mort.

Alguns investigadors van trobar que algunes persones i ratolins amb taxes de mutació altes no mostren signes d'envelliment prematur. Altres van observar que molts tipus de cèl·lules envellides tenen poques mutacions o cap. Els investigadors es van començar a preguntar llavors què més funciona amb o en lloc dels canvis a l'ADN per causar l'envelliment. Va créixer una llista de possibles culpables. Entre ells hi havia els canvis epigenètics.

Un component de l'epigenètica són les estructures físiques, com les histones, que agrupen l'ADN en cromatina fortament compactada i desenvolupen porcions d'aquest ADN quan cal. Els gens són inaccessibles quan estan agrupats, però estan disponibles per ser copiats i utilitzats per produir proteïnes quan estan desenvolupats. Per tant, els factors epigenètics regulen quins gens estan actius o inactius en una cèl·lula determinada en un moment donat”, van explicar des de la publicació de Harvard.