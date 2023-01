Els dinosaures bec d'ànec van evolucionar a Amèrica del Nord, estenent-se a Amèrica del Sud, Àsia, Europa i finalment Àfrica / @EP

Els dinosaures eren un grup molt divers d'animals de grans dimensions que es van extingir fa aproximadament 66 milions d'anys a causa de la col·lisió d'un asteroide amb el planeta Terra. Com a mínim, aquesta és la teoria que es va implementar a partir del 1980, quan Walter Álvarez i altres investigadors van relacionar l'impacte d'un bòlid amb l'extinció de l'espècie a finals del període Cretaci-Paleogen.

Aquest colossal xoc va provocar la desaparició del voltant del 50% de les espècies del món, des de dinosaures fins a la resta de flora i plantes. D'aquesta manera, es van crear noves espècies que, amb el pas dels anys, han canviat fins al que som avui dia.

Qualsevol desgràcia té part positiva. Per exemple, si no haguessin desaparegut els dinosaures, el món avui no seria tal com el coneixem, perquè cada acció té la seva reacció.

¿REALMENT VAN DESAPARÈIXER PEL XOC D'UN ASTEROIDE?

La comunitat científica coincideix que un meteorit d'un diàmetre entre 11 i 81 quilòmetres de diàmetre va xocar a prop de la península de Yucatán , creant així el cràter de Chicxulub de 170 km de diàmetre i desencadenant l'extinció massiva. A aquesta col·lisió li va seguir un sisme submarí molt gran, però no va ser aquest el motiu que va matar els dinosaures.

La seva desaparició podria haver estat més lenta i gradual . El meteorit va poder estar acompanyat d'un període d'activitat volcànica intensa que va bloquejar la llum solar a causa de l'enfosquiment de l'atmosfera. Algunes espècies que necessitaven el sol per fer la fotosíntesi van ser les primeres a extingir-se, afectant en conseqüència la resta de cadena alimentària.

Després d'aquestes espècies, va tocar el torn als animals herbívors, i quan ells es van extingir, els va tocar a altres espècies com els T-Rex, un dels últims dinosaures a extingir-se.

És complicat saber quant de temps va durar aquest progressiu declivi. No obstant això, sabem del cert que la desaparició va trigar diverses desenes de milers d'anys. Segons un estudi publicat a la revista Science, el meteorit es va estavellar a la Terra fa 66.038.000 anys , 32.000 anys abans d'extingir-se els dinosaures.