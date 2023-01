Prototip panell orbita sobre la Terra per captar energia solar espacial/ @RuniSun

Aquesta font d'energia pràcticament il·limitada la va popularitzar un relat curt que Isaac Asimov va escriure als anys quaranta i la viabilitat del qual la NASA va estudiar fa dècades, però va abandonar per falta de suport polític i les dificultats tècniques que comportava aleshores. Ara aquestes dificultats ja semblen resoltes, i tant Europa, la Xina com els EUA tenen en marxa projectes per aplicar-la i avançar en la descarbonització del planeta.

Aquest protipo vol capturar i enviar energia de manera ininterrompuda, cosa que no passa amb l'energia solar i eòlica al nostre planeta.

Segons els investigadors, l'SSPD consta d'una estructura desplegable de 1,8 per 1,8 metres, una col·lecció de 32 tipus diferents de cèl·lules fotovoltaiques per descobrir quines són les eficaces a l'espai i un conjunt de transmissors d'energia per microones. El darrer component és una caixa electrònica que interactua amb un ordinador que controla els experiments.

Si el sistema passa amb èxit els tests, el pla de l'equip americà és desplegar un conjunt d'aquests aparells espacials modulars perquè recullin la llum solar, la transformin en electricitat i l'enviïn a la Terra sense fils. El sistema, diuen els seus creadors, pot enviar electricitat a llargues distàncies i arribar a qualsevol lloc del món, útil a llocs on no hi ha un accés fiable al subministrament elèctric. Els investigadors nord-americans es mostren molt esperançats amb aquest prototip ja que aquest funciona a terra ferma i esperen tenir una avaluació completa dels resultats del SSPD d'aquí a pocs mesos.

LA CURSA ESPACIAL A LA RECERCA DE L'ENERGIA SOLAR ENTRE LA XINA, ELS EUA I EUROPA



El 2021, la Xina va anunciar que està preparant una central elèctrica espacial que vol tenir en òrbita per al 2030. El Pentàgon va anunciar fa dos anys l'èxit de les proves dels seus panells solars dissenyats especialment per aprofitar la llum solar a l'espai amb la major eficiència possible.

A Europa l'Agència Espacial Europea té en marxa el programa Solaris per provar la viabilitat d'aquesta tecnologia solar, l'objectiu del qual és avançar en els processos de fabricació i el muntatge robotitzat a l'espai , l' energia fotovoltaica d'alta eficiència , l' electrònica d'alta potència o la formació de feixos de radiofreqüència . El Regne Unit a més participa a la 'UK Space Energy Initiative' juntament amb més de 50 organitzacions empresarials i acadèmiques de molt diferent índole que volen trobar propostes per desenvolupar una planta solar a l'espai en 12 anys i que sigui capaç d'enviar gigawatts de potència a la Terra.