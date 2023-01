Estrelles @unsplash

Un senyal de ràdio a 9 mil milions d'anys llum de distància de la Terra ha estat capturat en un enregistrament sense precedents, va dir Space.com divendres. El senyal va ser detectat per una longitud d'ona única coneguda com a "línia de 21 centímetres" o "línia d'hidrogen", que segons s'informa és emesa per àtoms d'hidrogen neutre.

El senyal capturat pel radiotelescopi gegant d'ones mètriques a l'Índia podria permetre que els científics puguin començar a investigar la formació d'algunes de les primeres estrelles i les galàxies, segons l'informe.

Els investigadors van detectar el senyal d'una "galàxia de formació estel·lar" titulada SDSSJ0826+5630, que es va emetre quan la Via Làctia, la galàxia on resideix la Terra, de 13.800 milions d'anys, només tenia 4.900 milions d'anys.

"És l'equivalent a una mirada retrospectiva de 8.800 milions d'anys" , va dir l'autor i cosmòleg postdoctoral del Departament de Física de la Universitat McGill, Arnab Chakraborty, en un comunicat aquesta setmana.

Les galàxies emeten llum a una àmplia gamma de longituds d'ona de ràdio. Però fins fa poc les ones de ràdio de 21 cm de longitud d'ona només s'havien registrat provinents de galàxies properes.

“Una galàxia emet diferents tipus de senyals de ràdio. Fins ara, només ha estat possible capturar aquest senyal particular d'una galàxia propera, cosa que limita el nostre coneixement a aquelles galàxies més properes a la Terra”, va dir Chakraborty.