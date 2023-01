Aquesta font subterrània representa al voltant del 10% de tota l‟aigua que ingressa a aquesta terra de cultiu altament productiva cada any des de totes les fonts (incloses les entrades de rius i les precipitacions).

La Vall Central de Califòrnia abasta només l'1% de les terres agrícoles dels Estats Units, però produeix anualment el 40% de les fruites, verdures i nous de taula del país. Això només és possible a causa del bombament intensiu d'aigua subterrània per a reg i al flux de rius i rierols capturat en embassaments. Durant almenys 60 anys, els productors han estat bombant més aigua dels aqüífers de la qual poden reposar les fonts naturals, cosa que ha provocat que el nivell del sòl s'enfonsi i calgui perforar pous cada cop més profunds.

A mesura que l'aigua esdevé més escassa pel canvi climàtic i l'ús humà, una comprensió més detallada del moviment natural de l'aigua subterrània ofereix l'oportunitat de protegir millor aquest recurs.

A l'estudi recentment publicat dirigit pel científic Donald Argus del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA al sud de Califòrnia , els investigadors van trobar que el volum d' aigua subterrània fluctua més àmpliament entre els anys secs i humits del que es creia anteriorment . En particular, els científics van observar una pèrdua d'aigua subterrània més gran durant els anys secs del que havien estimat estudis anteriors. Argus i els seus col·legues van estimar que la Vall Central va perdre al voltant d'1,8 milions d'acres-peu (2,2 quilòmetres cúbics) d' aigua subterrània per any entre el 2006 i el 2021 .

DOS SÀTELITS SÓN CAPAÇOS DE MESURAR EL CANVI DE VOLUM DE L'AIGUA SUBTERRÀNIA

No hi ha manera de mesurar directament el volum total d'aigua a sobre i sota de la Vall Central , però els satèl·lits de les missions Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) i GRACE Follow-On (GRACE FO) poden mesurar amb precisió quant canvia aquest volum mes a mes. Argus i els seus col·legues han estat treballant durant diversos anys per combinar aquestes dades de GRACE amb observacions d'una xarxa de recerca de GPS que mesura com pugen i baixen les superfícies terrestres. Al centre de Califòrnia , aquests moviments són causats en gran part per augments i disminucions a l'aigua subterrània.

Argus havia usat prèviament GPS per quantificar el volum canviant d'aigua a les profunditats de la Serra. Per a aquest nou estudi, els seus coautors van utilitzar mesuraments de GPS i GRACE i van restar el canvi d'aigua subterrània de la muntanya dels canvis d'aigua subterrània tant a les muntanyes com a la vall per obtenir una estimació més precisa del canvi a la vall només.

Després van comparar aquest número amb una estimació que el coautor Sarfaraz Alam, un becari postdoctoral de la Universitat de Stanford, havia calculat usant un model de balanç d'aigua. Aquests models intenten adonar tota l'aigua que entra i surt d'una àrea de tots els processos, inclosos els fluxos dels rius, la precipitació, l'evaporació i el bombament dels pous. La diferència entre l'estimació del model i el seu nou resultat, creuen, ha de provenir de l'únic procés que no es va incloure al model de balanç d'aigua: l'aigua subterrània que flueix des de les muntanyes cap a la vall.

El volum de l?entrada va ser sorprenent, segons Argus, perquè els investigadors creien que ja tenien un bon coneixement de la quantitat d?aigua que entra i surt de la Vall Central. " Ara sabem quanta aigua subterrània entra i surt dels aqüífers durant cada estació de l'any i durant els períodes de sequera i episodis de fortes precipitacions ", va dir Argus.

Aquesta nova comprensió es podria utilitzar, per exemple, per modificar les restriccions existents sobre el reg durant els anys secs davant dels anys humits per adaptar millor l'ús als recursos d'aigua subterrània disponibles.