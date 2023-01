Una ecografia. Foto: iStock



Un equip d'investigadors britànics han creat un guant sensor de baix cost per ajudar el personal sanitari a identificar la posició fetal i la força aplicada al capdavant del fetus durant el part, factors que poden contribuir a un part obstruït ia mals resultats, segons publiquen a la revista d'accés obert Frontiers in Global Women's Health .

A més, la tecnologia pot proporcionar dades en temps real durant els exàmens vaginals, cosa que podria millorar els resultats dels parts en regions amb pocs recursos.

Quan el part no va com hauria de fer els metges poden utilitzar una àmplia gamma de tecnologies mèdiques per determinar què va malament. Tot i això, als països d'ingressos baixos i mitjans no sempre es disposa d'aquestes tecnologies ni del personal qualificat per utilitzar-les. Els investigadors d'aquest darrer estudi assenyalen que el 98% dels mortinats es produeixen en aquests països, cosa que reflecteix el cost d'aquest problema.

El part obstruït, en què la posició o la mida del fetus bloquegen el seu pas pel canal del part, és un dels principals factors subjacents a aquest problema. Els metges poden posar remei a aquesta situació mitjançant diverses tècniques, però primer han d'identificar el problema, preferiblement com més aviat millor. La motivació daquest estudi era crear una solució de baix cost per als metges de regions amb pocs recursos.

De fet, la producció d'aquestes unitats és de 1 euro.