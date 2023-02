Foto: Europa Press

Els atuells d'un taller de momificació al jaciment de Saqqara (Egipte) han revelat informació sobre les substàncies químiques usades per aquesta civilització per preservar els seus morts. Algunes no eren "originals, ja que van ser importades d'Àsia.



El procés era llarg i complex, però gràcies a una investigació d'un grup de científics egipcis i alemanys s'han descobert més detalls sobre la química i les receptes de les tècniques d'embalsamament de les diferents parts del cos. S'han publicat a la revista Nature.

Als atuells s'han trobat textos amb instruccions per a l'embalsamament, com "posar sobre el cap" o "vendar/embalsamar amb ella", a banda dels elements usats en el procés.

L'estudi parla de tres barreges, que incloïen substàncies com resina d'elemí, resina de pistàcia, subproductes de ginebre o xiprer i cera d'abelles, que es feia servir per embalsamar el cap, i altres per rentar el cos o suavitzar la pell.



Maxime Rageot, un dels líders de l'estudi, va apuntar que la pràctica de la momificació "probablement va tenir un paper important en l'aparició de les xarxes mundials".